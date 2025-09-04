Washington D.C. opäť zažaloval Trumpovu vládu za nasadenie Národnej gardy

Žalobu v mene mesta podal generálny prokurátor Washingtonu D.C. Brian Schwalb. Kritizuje skutočnosť, že vojaci hliadkujú v štvrtiach, vykonávajú prehliadky a zatýkajú, hoci federálny zákon vo všeobecnosti zakazuje armáde konať ako miestna polícia. Nasadenie Národnej gardy podľa neho podkopáva autonómiu mesta, oslabuje dôveru obyvateľov v orgány činné v trestnom konaní a poškodzuje ekonomiku tým, že odrádza turistov.
„Využívanie Národnej gardy na presadzovanie práva je nielen zbytočné a nežiaduce, ale aj nebezpečné a škodlivé pre Washington D.C. a jeho obyvateľov,“ uviedol Schwalb vo vyhlásení. „Dnes je to Washington, D.C.; zajtra to môže byť ktorékoľvek iné mesto. Žalobu sme podali preto, aby sme ukončili toto nezákonné prekročenie federálnych právomocí,“ dodal.
V žalobe sa uvádza, že mesto utrpelo v dôsledku nasadenia „vážnu a nenapraviteľnú škodu“.Čítajte viac Nasadenie vojakov počas protestov v Los Angeles je nezákonné, rozhodol sudca
Hovorkyňa Bieleho domu Schwalbovu kritiku odmietla. „Prezident Trump koná v rámci svojich zákonných právomocí, keď nasadzuje Národnú gardu vo Washingtone D.C. na ochranu federálneho majetku a pomoc orgánom činným v trestnom konaní s konkrétnymi úlohami,“ uviedla vo vyhlásení citovanom denníkom Washington Post. Táto žaloba nie je podľa nej ničím iným ako „ďalším pokusom – na úkor obyvateľov a návštevníkov Washingtonu D.C. – podkopať veľmi úspešné kroky prezidenta v boji proti násilnej kriminalite“ v metropole USA.
Ide už o druhú žalobu na republikána Trumpa podanú predstaviteľmi Washingtonu ovládaného demokratmi. Prvú podal Schwalb 15. augusta. „Konanie vlády je bezočivé a nezákonné,“ napísal vtedy Schwalb. Vládu obvinil z nezákonného konania a zneužívania svojich právomocí.Čítajte viac Nechceme tanky v našich uliciach, odkázal Trumpovi starosta Chicaga
Od začiatku augusta boli v uliciach Washingtonu nasadené stovky príslušníkov Národnej gardy po tom, čo tam Trump vyhlásil stav núdze v oblasti kriminality. Tiež oznámil, že Národnú gardu pravdepodobne vyšle aj do Chicaga a Baltimoru.Čítajte viac Po Trumpovom povolaní Národnej gardy do Washingtonu zatkli 45 ľudí
V júni Trump poslal Národnú gardu napriek námietkam guvernéra Kalifornie Gavina Newsoma do Los Angeles, kde prepukli protesty proti imigračným orgánom. Kalifornský federálny sudca 2. septembra rozhodol, že toto nasadenie bolo nezákonné.