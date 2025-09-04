Zelenskyj v telefonáte Trumpovi: Kľúčom k mieru je pripraviť ruskú vojnovú mašinériu o peniaze

„Hovorili sme o tom, ako posunúť situáciu k skutočnému mieru. Preberali sme rôzne možnosti, pričom najdôležitejšie je vyvíjať tlak pomocou silných opatrení, predovšetkým ekonomických, aby sa vojna ukončila,“ uviedol Zelenskyj na sociálnych sieťach. „Kľúčom k mieru je pripraviť ruskú vojnovú mašinériu o peniaze, pripraviť ju o zdroje,“ napísal ukrajinský prezident na sociálnych sieťach.
Britská stanica BBC pripomenula, že Trump opakovane sľúbil, že uvalí na Rusko ekonomické sankcie, ak Moskva nepreukáže pripravenosť na mierové urovnanie, ale tieto jeho hrozby zostali zatiaľ nenaplnené.
Podľa Zelenského i zdrojov agentúry Reuters Trump počas telefonátu s Parížom vyjadril aj nespokojnosť s tým, že Európa naďalej nakupuje ruskú ropu.Čítajte viac Trump vyzval štáty EÚ prestať kupovať ruskú ropu, Zelenskyj spomenul Slovensko. Vojakov na povojnovú Ukrajinu pošle 26 krajín
Zelenskyj dodal, že počas telefonátu lídri rokovali aj o „maximálnej ochrane ukrajinského vzdušného priestoru“ pred ruskými útokmi. Podľa Zelenského Ukrajina predložila svoj formát ochrany svojej oblohy, ktorý by Spojené štáty mali posúdiť.
Zelenskyj sa zároveň Trumpovi opäť poďakoval za podporu ukrajinského ľudu a uviedol, že sa dohodli na ďalších kontaktoch.Čítajte viac Prečo sa Zelenskyj stretne s Ficom? Poliačik: Dôvodov je viac. Zvládol Trumpa, zvládne i nášho premiéra
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok uviedol, že vstup jeho krajiny do Európskej únie (EÚ) by mal byť súčasťou európskych bezpečnostných záruk pre povojnovú Ukrajinu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
„Spomedzi bezpečnostných záruk vidíme členstvo v Európskej únii ako povinnú ekonomickú, politickú a geopolitickú bezpečnostnú záruku,“ vyhlásil Zelenskyj v Paríži na tlačovej konferencii po boku francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona.Čítajte viac Rodí sa v Číne nový svet? Si Ťin-pching ukázal Trumpovi priateľov a zbrane. Stretne sa aj s Ficom
Ukrajinský prezident však zdôraznil, že v prebiehajúcich diskusiách v rámci summitu takzvanej koalície ochotných ide o „samostatný bod“.
Francúzsky prezident v stredu vyhlásil, že Európa je po podpise mierovej dohody pripravená okamžite poskytnúť Ukrajine bezpečnostné záruky. Vo štvrtok na tlačovej konferencii po summite Macron uviedol, že 26 krajín sa na povojnovú Ukrajinu zaviazalo po uzavretí mieru poslať svoje „zaisťovacie jednotky“.