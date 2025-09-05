ONLINE: Trump chce opäť hovoriť s Putinom. Kremeľ znovu hovorí nie západným vojakom na Ukrajine

6:15 Kremeľ rozhodne odmietol, že by bezpečnostné garancie Ukrajine mohli poskytovať zahraničné vojenské kontingenty z Ameriky alebo Európy. Povedal to hovorca Kremľa Dmitrij Peskov agentúre RIA Novosti, ktorá jeho vyjadrenie zverejnila v piatok.
„Môžu bezpečnostné záruky Ukrajine zabezpečiť a poskytnúť zahraničné, najmä európske a americké vojenské kontingenty? Rozhodne nie, nemôžu,“ citovala Peskova ruská agentúra. „To nemôže slúžiť ako bezpečnostná záruka pre Ukrajinu, ktorá by bola pre našu krajinu prijateľná,“ dodal Peskov.
Poskytnutie bezpečnostných záruk pre Ukrajinu zvažujú najmä krajiny v takzvanej koalícii ochotných, ktorej lídri vo štvrtok rokovali v Paríži. Francúzsky prezident Emmanuel Macron povedal, že dokopy 26 krajín prisľúbilo, že sa zapojí do zabezpečenia bezpečnosti Ukrajiny po dojednaní mieru s Ruskom, či už na zemi, na mori či vo vzduchu.
Ukrajina sa štvrtý rok bráni ruskej agresii a zatiaľ nie je na obzore koniec vojny napriek úsiliu najmä amerického prezidenta Donalda Trumpa dostať k spoločnému rokovaciemu stolu šéfa Kremľa Vladimira Putina a ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Peskov povedal, že pred stretnutím medzi Ruskom a Ukrajinou na vyššej alebo najvyššej úrovni treba urobiť obrovské množstvo práce.Čítajte viac Vyslanie vojakov na Ukrajinu: nedodá ich 26 štátov a Európania vedia, že bez USA to nepôjde. Môžu však Trumpovi veriť?
6:10 Americký prezident Donald Trump vo štvrtok oznámil, že bude čoskoro hovoriť s ruským náprotivkom Vladimirom Putinom. Novinárom podľa agentúry Reuters tiež povedal, že urovnal mnoho vojen, ale rusko-ukrajinský konflikt je zatiaľ najťažší.
„Áno, prehovorím s ním,“ povedal americký prezident podľa agentúry AFP novinárom, ktorý sa ho na okraj večere s šéfmi najväčších technologických firiem v USA spýtal, či sa čoskoro stretne s šéfom Kremľa.
Trump sa s Putinom stretol v polovici minulého mesiaca na Aljaške, ale summit nepriniesol výrazný pokrok v snahe ukončiť vojnu na Ukrajine, ktorú začalo vo februári 2022 Rusko vpádom do susednej krajiny na rozkaz Putina. V rozhovore, ktorý vo štvrtok odvysielala stanica CBS News, Trump povedal, že je aj naďalej odhodlaný usilovať sa o mierovú dohodu medzi Ruskom a Ukrajinou, a to aj napriek čoraz neistejším vyhliadkam na osobné rokovania medzi Putinom a jeho ukrajinským náprotivkom Volodymyrom Zelenským.
So Zelenským a európskymi lídrami z takzvanej koalície ochotných Trump na diaľku hovoril vo štvrtok. Podľa činiteľa Bieleho domu citovaného Reuters vyzval európskych lídrov, aby ich krajiny ukončili nákupy ruskej ropy.
Putin v stredu vyhlásil, že je pripravený na schôdzku so Zelenským, ak bude dobre nachystaná a ak povedie k hmatateľným výsledkom, a ukrajinského prezidenta vyzval, nech na schôdzku príde do Moskvy.