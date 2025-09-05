Americké ministerstvo spravodlivosti zažalovalo mesto Boston. Starostka hovorí o protiústavnom útoku

Žaloba podaná na federálnom súde v Bostone je ďalším krokom v právnej kampani, ktorú vedie administratíva republikánskeho prezidenta proti zákonom prijatým takzvanými azylovými mestami riadenými demokratmi.
Trumpova administratíva tvrdí, že tieto zákony bránia Trumpovmu napĺňaniu agendy hromadných deportácií. Wuová, ktorá sa usiluje o znovuzvolenie, vo svojom vyhlásení označila žalobu za „protiústavný útok na naše mesto“.
Boston zakazuje svojej polícii a ďalším mestským úradom spolupracovať s federálnymi orgánmi, vrátane imigračnej a colnej správy (ICE), napríklad pri zadržiavaní migrantov pred prípadnú deportáciu.
Žaloba tvrdí, že bostonský zákon vytvára prekážky vymáhania federálnych zákonov, čo je údajne v rozpore s ustanovením o nadradenosti Ústavy USA.
Ministerstvo spravodlivosti podalo niekoľko podobných žalôb, v ktorých spochybňuje nariadenie v iných štátoch a mestách, obmedzujúce spoluprácu s federálnymi orgánmi, napríklad v New Yorku či Los Angeles.