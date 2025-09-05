Pravda Správy Svet Americké ministerstvo spravodlivosti zažalovalo mesto Boston. Starostka hovorí o protiústavnom útoku

Americké ministerstvo spravodlivosti zažalovalo mesto Boston. Starostka hovorí o protiústavnom útoku

Americké ministerstvo spravodlivosti vo štvrtok zažalovalo mesto Boston a jeho demokratickú starostku Michelle Wuovú kvôli tomu, že obmedzujú miestnu políciu v spolupráci s federálnymi imigračnými orgánmi pri realizácii agendy Donalda Trumpa.

05.09.2025 07:21
Michelle Wu Foto: ,
Starostka Bostonu Michelle Wuová
Žaloba podaná na federálnom súde v Bostone je ďalším krokom v právnej kampani, ktorú vedie administratíva republikánskeho prezidenta proti zákonom prijatým takzvanými azylovými mestami riadenými demokratmi.

Trumpova administratíva tvrdí, že tieto zákony bránia Trumpovmu napĺňaniu agendy hromadných deportácií. Wuová, ktorá sa usiluje o znovuzvolenie, vo svojom vyhlásení označila žalobu za „protiústavný útok na naše mesto“.

Boston zakazuje svojej polícii a ďalším mestským úradom spolupracovať s federálnymi orgánmi, vrátane imigračnej a colnej správy (ICE), napríklad pri zadržiavaní migrantov pred prípadnú deportáciu.

Žaloba tvrdí, že bostonský zákon vytvára prekážky vymáhania federálnych zákonov, čo je údajne v rozpore s ustanovením o nadradenosti Ústavy USA.

Ministerstvo spravodlivosti podalo niekoľko podobných žalôb, v ktorých spochybňuje nariadenie v iných štátoch a mestách, obmedzujúce spoluprácu s federálnymi orgánmi, napríklad v New Yorku či Los Angeles.

