Exprezident Biden podstúpil Mohsovu operáciu. Bojuje s vážnym ochorením

Scullyová operáciu potvrdila po tom, ako televízny program Inside Edition zverejnil video ukazujúce, ako Biden opúšťa kostol v štáte Delaware s čerstvou jazvou na čele.
Hovorkyňa exprezidenta uviedla, že Biden podstúpil tzv. Mohsovu operáciu – zákrok, pri ktorom sa odstraňujú vrstvy kože, až kým nezostanú žiadne stopy rakoviny, vysvetľuje AP.
Agentúra pripomína, že Bidenova rodina sa s touto chorobou stretáva opakovane. Syn bývalého amerického prezidenta Beau zomrel na nádor mozgu a samotnému Bidenovi v máji diagnostikovali agresívnu rakovinu prostaty, ktorá sa rozšírila aj do jeho kostí.Čítajte viac Namiesto Bidena podpisoval amnestie automat. O každej som rozhodol, autopen som použil, lebo ich bolo veľa, tvrdí exprezident