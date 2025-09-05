Pravda Správy Svet Ďalšia studená sprcha pre Európu? USA stopnú vojenskú pomoc krajinám pri ruskej hranici

Spojené štáty plánujú ukončiť dlhodobú vojenskú pomoc európskym krajinám pozdĺž hranice s Ruskom, informovali americké médiá. Ide údajne o ďalší krok prezidenta Donalda Trumpa v rámci jeho nátlaku na Európu, aby zohrávala väčšiu úlohu vo svojej vlastnej obrane. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.

Rokovanie Trump, Zelenskyj, Európania
Denník The Washington Post citoval šesť osôb oboznámených s touto záležitosťou, ktoré tento krok potvrdili. Podľa denníka bude mať opatrenie dosah na stovky miliónov dolárov určených na posilnenie obrany proti Rusku.

O tejto správe informoval aj denník The Financial Times, podľa ktorého americkí predstavitelia minulý týždeň oboznámili európskych diplomatov s rozhodnutím Washingtonu zastaviť financovanie programov na výcvik a vybavenie vojakov východoeurópskych krajín pozdĺž ruskej hranice.

Predstaviteľ Bieleho domu v súvislosti s týmito správami poukázal na Trumpove januárové nariadenie o prehodnotení zahraničnej pomoci USA, ale nepotvrdil podrobnosti o rozhodnutí znížiť bezpečnostnú pomoc.

„Toto opatrenie bolo koordinované s európskymi krajinami v súlade s nariadením a dlhodobým dôrazom prezidenta na zabezpečenie toho, že Európa prevezme za svoju vlastnú obranu väčšiu zodpovednosť,“ anonymne uviedol úradník.

Agentúra Reuters pripomína, že ruská invázia na Ukrajinu od roku 2022 zvýšila v Európe obavy o regionálnu stabilitu a možnosť ďalšej agresie zo strany Moskvy. Kľúčovými príjemcami finančných prostriedkov sú podľa nej predovšetkým Estónsko, Lotyšsko a Litva.

