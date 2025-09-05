Pravda Správy Svet Fiasko ruských strategických lietadiel. Niekoľko strojov zlyhalo počas útoku na Ukrajinu

Počas masívneho raketovo-dronového útoku na Ukrajinu v noci z 2. na 3. septembra tri ruské bombardéry nedokázali splniť svoje úlohy pre technické poruchy. Informoval o tom Telegram-kanál Dosje špiona.

Podľa dostupných údajov strategický bombardér Tu-160 s názvom „Ivan Jarygin“ a palubným číslom „04“ neuskutočnil plánované odstrely rakiet z dôvodu poruchy mechanizmu odpaľovacej inštalácie. Ďalší Tu-160, nazývaný „Alexej Plohov“ s číslom „16“, sa počas letu dostal pod zásah blesku. Incident poškodil presklenie pilotnej kabíny, čo prinútilo posádku prerušiť misiu a vrátiť sa na základňu.

Problémy zaznamenal aj tretí stroj, ktorého typ nie je špecifikovaný. Tento bombardér vôbec nedokázal vzlietnuť z letiska v Engelsi, pričom príčiny poruchy zatiaľ nie sú známe.

„Zlyhanie dvoch strojov môže svedčiť o neschopnosti ruského obranno-priemyselného komplexu adekvátne udržiavať strategické lietadlá,“ uvádza kanál. Podľa neho môžu byť technické komplikácie výsledkom intenzívneho nasadenia a vyčerpania životnosti jednotlivých komponentov.

Ďalším faktorom môžu byť následky ukrajinskej operácie „Pavučina“, v rámci ktorej bola zničená a poškodená časť ruskej strategickej leteckej flotily. Pod paľbou sa ocitli nielen stroje nasadené do bojových akcií, ale aj lietadlá využívané ako zdroje náhradných dielov.

Výsledkom môže byť, že ruské letectvo sa bude potýkať s nedostatkom komponentov potrebných na opravy a udržiavanie bojaschopnosti raketonosných bombardérov, dodáva militarnyi.com.

