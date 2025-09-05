Bojuje s rakovinami. Joe Biden podstúpil chirurgický zákrok

Podľa NBC News nie je jasné, kedy bývalý šéf Bieleho domu operáciu podstúpil. V auguste bol vyfotený, ako odchádza z kostola v Greenville v štáte Delaware a na jeho hlave je viditeľná jazva.
Osemdesiatdvaročný demokratický politik, ktorý v prezidentskom úrade skončil v januári, v máji oznámil, že má rakovinu prostaty s metastázou v kosti. Jeho kanceláriu formu ochorenia označila za agresívnu, avšak hormonálne senzitívnu, čo umožňuje účinnú liečbu.
Biden podstúpil zákrok na odstránenie rakovinových buniek z hrude už v roku 2023 počas rutinnej lekárskej prehliadky, uviedol vtedy v správe Bidenov lekár Kevin O'Connor. Biopsia odhalila, že išlo o bazocelulárny karcinóm, jednu z dvoch najčastejších foriem rakoviny kože, ktorá sa tiež lieči pomocou Mohsovej chirurgie. O'Connor po zákroku uviedol, že všetky rakovinové tkanivá boli odstránené a že ďalšia liečba nie je potrebná.
Demokrat Biden, ktorý bol prezidentom v rokoch 2021–2025, vlani v júli po vlne kritiky po zlom výkone v debate s republikánom Donaldom Trumpom ukončil svoju prezidentskú kampaň a podporil v kandidatúre svoju viceprezidentku Kamalu Harrisovú. Tú nakoniec Trump v novembrových prezidentských voľbách porazil a 20. januára vystriedal Bidena vo funkcii.
Bidenov zdravotný stav bol však pod drobnohľadom médií už pred minuloročnou prezidentskou debatou. V čase svojho zvolenia bol Biden najstarším človekom, ktorý kedy vyhral americké prezidentské voľby. Teraz sedemdesiatdeväťročný Trump tento rekord ale pokoril, keď porazil Harrisovú.