Pravda Správy Svet Bojuje s rakovinami. Joe Biden podstúpil chirurgický zákrok

Bojuje s rakovinami. Joe Biden podstúpil chirurgický zákrok

Bývalý americký prezident Joe Biden podstúpil chirurgický zákrok na odstránenie rakovinových buniek z kože a zotavuje sa dobre, uviedla stanica NBC News s odvolaním sa na Bidenovho hovorcu. Zákrok známy ako Mohsova chirurgia je bežnou metódou liečby najbežnejších foriem rakoviny kože. Odstránia sa ním vrstvy rakovinového tkaniva, kým v mieste nezostanú žiadne rakovinové bunky.

05.09.2025 10:31
debata

Podľa NBC News nie je jasné, kedy bývalý šéf Bieleho domu operáciu podstúpil. V auguste bol vyfotený, ako odchádza z kostola v Greenville v štáte Delaware a na jeho hlave je viditeľná jazva.

Osemdesiatdvaročný demokratický politik, ktorý v prezidentskom úrade skončil v januári, v máji oznámil, že má rakovinu prostaty s metastázou v kosti. Jeho kanceláriu formu ochorenia označila za agresívnu, avšak hormonálne senzitívnu, čo umožňuje účinnú liečbu.

Biden si vystrelil z Trumpa. Pomohol si Haleyovou
Video

Biden podstúpil zákrok na odstránenie rakovinových buniek z hrude už v roku 2023 počas rutinnej lekárskej prehliadky, uviedol vtedy v správe Bidenov lekár Kevin O'Connor. Biopsia odhalila, že išlo o bazocelulárny karcinóm, jednu z dvoch najčastejších foriem rakoviny kože, ktorá sa tiež lieči pomocou Mohsovej chirurgie. O'Connor po zákroku uviedol, že všetky rakovinové tkanivá boli odstránené a že ďalšia liečba nie je potrebná.

Demokrat Biden, ktorý bol prezidentom v rokoch 2021–2025, vlani v júli po vlne kritiky po zlom výkone v debate s republikánom Donaldom Trumpom ukončil svoju prezidentskú kampaň a podporil v kandidatúre svoju viceprezidentku Kamalu Harrisovú. Tú nakoniec Trump v novembrových prezidentských voľbách porazil a 20. januára vystriedal Bidena vo funkcii.

Americký prezident Joe Biden počas vystúpenia...
Delegáti počas prejavu amerického prezidenta...
+17Jill Bidenová spolu so svojim manželom a...

Bidenov zdravotný stav bol však pod drobnohľadom médií už pred minuloročnou prezidentskou debatou. V čase svojho zvolenia bol Biden najstarším človekom, ktorý kedy vyhral americké prezidentské voľby. Teraz sedemdesiatdeväťročný Trump tento rekord ale pokoril, keď porazil Harrisovú.

Biden si splietol Macrona s Mitterandom a urobil z neho Nemca
Video
Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #USA #rakovina kože #Joe Biden