Fico hovoril o žabe na dne studne. Merz je nespokojný s pozíciou Európy vo svete

„To, čo ma trápi a musím priznať, že ma to naozaj ťaží, je skutočnosť, že my Európania v súčasnosti nezohrávame vo svete úlohu, ktorú chceme a ktorú by sme mali, aby sme riadne chránili naše záujmy,“ povedal v rozhovore pre kanál CDU.TV jeho Kresťanskodemokratickej únie.
Merz ako príklad uviedol vojnu na Ukrajine. „V súčasnosti nie sme schopní vyvinúť dostatočný tlak na (ruského prezidenta Vladimira) Putina, aby ukončil vojnu," povedal. „Sme závislí od americkej pomoci,“ zdôraznil. Poznamenal, že krajiny ako Čína, India a Brazília zatiaľ nadväzujú nové partnerstvá s Ruskom.
Napriek svojim obavám Merz privítal aj známky obnovy európskej jednoty. „To do veľkej miery závisí aj od odhodlania nemeckej vlády a v tomto prípade najmä od záväzkov nemeckého kancelára,“ povedal.
Nemecko sa snaží plniť svoje povinnosti, ktoré sa od neho očakávajú na globálnej scéne, čo slúži aj vlastným záujmom krajiny, povedal Merz podľa DPA.Čítajte viac Fico sa v Číne stretol s Putinom. Odsúdil útoky na Družbu: Členstvo Ukrajiny v NATO je neprípustné, EÚ je ako žaba
K téme postavenia Európy v celosvetovom postavení sa počas návštevy Číny vyjadril aj premiér Robert Fico. Počas stretnutia s ruským prezidentom Vladimirom Putinom sa posťažoval na Európsku úniu.
„Niekedy mám dojem, že my v Európskej únii sme ako žaba sediaca na dne studne a nevidíme, čo je hore. Svet je úplne iný a niekedy som veľmi sklamaný, že v EÚ, napriek tomu, že ju rešpektujem, Európska únia nedokáže reagovať na dianie vo svete. A niektorým rozhodnutiam nerozumiem,“ povedal slovenský premiér podľa webu Espreso TV.Čítajte viac Fico trikrát s Putinom