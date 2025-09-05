Juhovýchod Afganistanu zasiahli v rozmedzí 12 hodín ďalšie dva silné otrasy

Jedno z najničivejších zemetrasení o sile šesť stupňov v noci na pondelok SELČ zaznamenali provincie Kunar, Laghmán a Nangarhár. Epicentrum bolo necelých 30 kilometrov od nangarhárskeho správneho strediska Dželálálálábádu a ohnisko v hĺbke desiatich kilometrov. V utorok nasledovali ďalšie otrasy o sile 5,5 stupňa, vo štvrtok o sile 6,2 stupňa a dnes o sile 5,4 stupňa, uviedlo nemecké geofyzikálne centrum GFZ.
Po štvrtkových otrasoch v Nangarháre skončilo v nemocnici 13 ľudí, z ktorých desať bolo prepustených a traja zostávajú hospitalizovaní v stabilnom stave. Rozsah škôd sa podľa svedka stále zisťuje. Vzhľadom na to, že domy sú postavené prevažne z hliny, kameňa a dreva, žijú niektorí ľudia v Kunare zo strachu pred otrasmi v stanoch alebo pod šírym nebom.
Záchranné práce podľa miestnych brzdia uvoľnené kamene a zemina, ktoré znemožnili prístup do niektorých ťažko postihnutých dedín. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) varovala pred rizikom a šírením chorôb kvôli preplneným utečeneckým táborom, zdravotne závadnej vode a zlému zaobchádzaniu s odpadom. Krehký systém zdravotnej starostlivosti navyše zaťažuje prílev Afgancov, ktorých nedávno deportoval susedný Pakistan, dodala agentúra.
WHO chýbajú štyri milióny dolárov na zdravotnú starostlivosť a sledovanie výskytu chorôb, kvôli čomu organizácia vyzvala na medzinárodnú pomoc. India už poskytla 15 ton potravín a tisícku stanov, Rusko v prvej vlne pošle 20 ton potravín a EÚ tento týždeň prisľúbila 130 ton humanitárnej pomoci.
„Máme nejaké počiatočné finančné prostriedky, ale chystáme sa vyhlásiť núdzovú výzvu,“ povedala Kate Careyová, zástupkyňa šéfa Úradu OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA) v Afganistane.
Zemetrasenia sa v Afganistane vyskytujú hlavne v pohorí Hindúkuš, kde sa stretávajú indická a euroázijská tektonická doska. V októbri 2023 zasiahlo západoafganskú provinciu Herát zemetrasenie o sile 6,3 stupňa, v dôsledku ktorého zahynulo vyše 1500 ľudí a bolo zničených viac ako 63-tisíc domov. V júni 2022 zemetrasenie o sile 5,9 stupňa zasiahlo východnú provinciu Paktika a zahynulo najmenej 1000 osôb.