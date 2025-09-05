Vo veku 92 rokov zomrela Katherine, vojvodkyňa z Kentu

Buckinghamský palác podľa Telegraphu vo vyhlásení uviedol: „Jej kráľovská výsosť zomrela včera večer pokojne v Kensingtonskom paláci, obklopená svojou rodinou.“
Po smrti kráľovnej Alžbety II., 8. septembra 2022, sa stala najstaršou žijúcou členkou britskej kráľovskej rodiny a zostala ňou až do svojej smrti 4. septembra 2025.
Katherine sa pred 20 rokmi vzdala titulu „Jej kráľovská výsosť", ktorý jej ako členke kráľovskej rodiny prislúchal a odišla z verejného života.