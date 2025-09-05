Pravda Správy Svet Vo veku 92 rokov zomrela Katherine, vojvodkyňa z Kentu

Vo veku 92 rokov zomrela členka britskej kráľovskej rodiny, vojvodkyňa z Kentu Katherine.

05.09.2025 13:32 , aktualizované: 13:40
Princ Edward, vojvoda z Kentu a jeho manželka, vojvodkyňa Katharine z Kentu počas podujatia Trooping the Colour v roku 2022 na balkóne Buckinghamského paláca.
Buckinghamský palác podľa Telegraphu vo vyhlásení uviedol: „Jej kráľovská výsosť zomrela včera večer pokojne v Kensingtonskom paláci, obklopená svojou rodinou.“

Po smrti kráľovnej Alžbety II., 8. septembra 2022, sa stala najstaršou žijúcou členkou britskej kráľovskej rodiny a zostala ňou až do svojej smrti 4. septembra 2025.

Katherine sa pred 20 rokmi vzdala titulu „Jej kráľovská výsosť“, ktorý jej ako členke kráľovskej rodiny prislúchal a odišla z verejného života.

