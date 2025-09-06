Najväčšie skalné „veľdielo“ v strednej Európe. Takto vyzerá miesto, ktoré je lákadlom pre množstvo ľudí

Ak sa aj vám podarí zachytiť niečo pútavé, čo by mohlo zaujať čitateľov a divákov, neváhajte a pošlite nám svoje zábery. Najlepšie cez aplikáciu mReportér, ktorú si jednoducho a zdarma môžete stiahnuť do svojho mobilu.
V srdci Adršpašsko-teplických skál v Česku sa ukrýva čarovné jazero vzniknuté zatopením starého pieskovcového lomu. Toto jazero je známe svojou krištáľovo čistou, smaragdovo zelenou vodou, ktorá nádherne kontrastuje s monumentálnymi skalnými vežami a lesmi navôkol. Sú najväčším skalným miestom v Česku a zároveň najrozsiahlejším i najdivokejším skalným labyrintom v strednej Európe. Miesto, kde sa dnes vypínajú pieskovcové veže, kedysi pokrývalo more. História Adršpašských skál sa začala písať už pred 89 miliónmi rokov. Milovníci rozprávok si na brehu jazera môžu spomenúť na rozprávku Tretí princ, ktorú na tomto mieste nakrúcali. Miesto je fotogenické, tiché a pôsobí až magicky, ktoré každoročne navštívia tisíce milovníkov prírody a turistiky.
Tradičné motorkárske podujatie aj tento rok prilákalo do Novej Dubnice množstvo priaznivcov dvojkolesových strojov. Koncom augusta sa Mierové námestie postupne premenilo na pulzujúce srdce slovenského motorkárstva. Občianske združenie Nočná jazda Považím pripravilo ďalší ročník najväčšej nočnej jazdy na Slovensku, ktorá už tradične spája nadšencov všetkých typov motoriek. Nočná jazda Považím nie je len obyčajná akcia, ale symbol slobody, priateľstva a spolupatričnosti. Každoročne dokazuje, že motorkárska komunita má na Slovensku hlboké korene a bohatú tradíciu. Podujatie je otvorené pre všetkých, ktorí majú „zdravé ruky, nohy a dve kolesá“ – od majiteľov motocyklov cez štvorkolkárov až po skútristov či mopedárov.
Chrám Saraswati v Ubudu patrí medzi najnavštevovanejšie miesta na Bali. Turistov priťahuje predovšetkým lotosová záhrada a tradičné balijské odevy, ktoré dotvárajú atmosféru posvätného miesta. Návšteva chrámu však nie je iba o estetike – viažu sa k nej aj prísne pravidlá. Podľa miestnych tradícií majú ženy počas menštruácie obmedzený pohyb v niektorých častiach areálu a do chrámu nesmú vôbec stúpiť. Takéto pravidlá sú súčasťou balijskej hinduistickej viery, ktorá prísne rozlišuje medzi rituálnou čistotou a nečistotou. Pre turistov to môže byť prekvapujúce, no miestni ich považujú za prirodzenú súčasť náboženského života. Chrám je zasvätený bohyni poznania, umenia a múdrosti Saraswati. Okrem rituálov sa v jeho priestoroch konajú aj tanečné predstavenia, ktoré patria k vyhľadávaným atrakciám.Čítajte viac Táto vodná nádrž patrí k najstarším na Slovensku. Baníkov držala nad vodou
Podľa miestnych tradícií ženy, ktoré majú v tom čase menštruáciu nesmú do chrámu vstupiť. Menštruácia sa považuje za „nečisté obdobie“ – nie v zmysle hygieny, ale v duchovnom chápaní. Podľa balijskej tradície je chrám posvätný priestor a doň môžu vstúpiť len ľudia, ktorí sú v stave rituálnej čistoty. Tento princíp sa netýka len menštruácie – do chrámu nesmie vstúpiť ani človek, ktorý má otvorenú ranu, nedávno mu zomrel blízky člen rodiny (obdobie smútku), alebo žena po pôrode(zvyčajne 42 dní). Cieľom je chrániť posvätnosť miesta, nie odsudzovať ženy. Balijčania to vnímajú ako rešpekt k božstvám, nie ako diskrimináciu.Dávame do pozornosti Boli ste svedkom zaujímavej udalosti? Pošlite nám video cez novú aplikáciu mREPORTÉR