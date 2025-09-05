Pravda Správy Svet Izraelská armáda zasiahla výškovú budovu v Gaze, kde údajne operoval Hamas

Izraelská armáda zasiahla výškovú budovu v Gaze, kde údajne operoval Hamas

Izraelská armáda uviedla, že v piatok zasiahla výškovú budovu v meste Gaza v rámci avizovaných útokov na objekty, ktoré údajne využíva palestínske militantné hnutie Hamas. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

05.09.2025 15:10
debata
Hamas zverejnil video, ktoré šokovalo Západ. Som v zúfalom stave, nemám ani vodu, hovorí jeden z vychudnutých izraelských rukojemníkov
Video

Izrael rozširuje svoje sily a zintenzívňuje bombardovanie a operácie na predmestiach Gazy, odkedy oznámil plán na prebratie kontroly nad mestom. V piatkovom vyhlásení armáda oznámila, že „identifikovala intenzívnu teroristickú aktivitu Hamasu v objektoch v meste Gaza, najmä vo výškových budovách“.

„V nadchádzajúcich dňoch bude izraelská armáda útočiť na objekty, ktoré sa prerobili na teroristickú infraštruktúry v meste Gaza: kamery, pozorovacie veliteľské centrá, snajperi, protitankové palebné pozície, veliteľské a riadiace komplexy,“ uvádza sa vo vyhlásení. O necelú hodinu neskôr armáda vo vyhlásení informovala o zásahu budovy a tvrdila, že Hamas ju „používal na podnikanie útokov proti izraelským jednotkám v oblasti“.

Izraelská armáda pred piatkovým zásahom údajne prijala „predbežné opatrenia, aby predišla zraneniam civilistov“ vrátane skorého varovania.

Palestínsky úrad civilnej obrany uviedol, že pri izraelských náletoch zahynulo v piatok 19 osôb v oblasti mesta Gaza, kde podľa Organizácie Spojených národov žije takmer milión osôb. Izraelský minister obrany Jisrael Kac v piatok vo vyhlásení povedal, že „sa odstránila závora z pekelných brán v Gaze“, píše AFP.

Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Izrael #Palestína #Pásmo Gazy