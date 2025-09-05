Americké imigračné úrady zadržali 450 migrantov v závode Hyundai v Georgii

Hovorkyňa Bieleho domu Abigail Jacksonová uviedla, že administratíva prezidenta Donalda Trumpa bude naďalej vymáhať dodržiavanie zákonov, podľa ktorých musia mať cudzinci na prácu v USA patričné povolenie. „Prezident Trump bude naďalej plniť svoj sľub urobiť zo Spojených štátov najlepšie miesto pre obchod na svete, ale bude zároveň presadzovať federálne imigračné zákony,“ dodala.
Zdroj agentúry Reuters z imigračných úradov spresnil, že zatknutých bolo 475 pracovníkov, z ktorých mnohí mali turistické víza alebo víza udelené kvôli služobnej ceste, ale nemali povolenie v USA pracovať. Zdroj potvrdil, že medzi zatknutými boli Juhokórejčania.
Miestom štvrtkovej nehody bolo stavenisko spoločného podniku na výrobu batérií juhokórejského výrobcu batérií LG Energy Solution (LGES) a spoločnosti Hyundai Motor s názvom HL-GA Battery Company, ktorý by mal začať prevádzku na konci tohto roka, píše Reuters s odvolaním sa na LGES. Spoločnosť Hyundai Motor uviedla, že razia jej výrobu elektrických automobilov v rozsiahlom výrobnom areáli s rozlohou 1214 hektárov nenarušila.
„Hospodárske aktivity našich spoločností investujúcich v USA a práva a záujmy našich občanov nesmú byť nespravodlivo porušované,“ uviedol dnes hovorca juhokórejského ministerstva zahraničia. Južná Kórea podľa neho americkému veľvyslanectvu v Soule vyjadrila svoje znepokojenie a ľútosť v súvislosti s raziou. Medzi zadržanými je viac ako 300 Juhokórejčanov, píše agentúra Jonhap.
Predstaviteľ amerického ministerstva vnútornej bezpečnosti uviedol, že viaceré americké úrady „vykonali súdne povolenú vynucovaciu operáciu, zatiaľ čo aktívne vyšetrujeme nezákonné praktiky zamestnávania“.
„Robíme zatýkanie,“ povedal osobitný agent pre vyšetrovanie vnútornej bezpečnosti v Georgii Steven Schrank na tlačovej konferencii vysielanej na miestnej televíznej stanici.
Razie sa zamerala na jeden z najväčších a najznámejších výrobných závodov v Georgii, ktorý guvernér a ďalší predstavitelia označujú za najrozsiahlejší projekt hospodárskeho rozvoja v histórii tohto amerického štátu, píše agentúra AP. Hyundai Motor Group v závode za 7,6 miliardy dolárov (158,9 miliardy Kč) začala vyrábať elektrické automobily minulý rok. Závod zamestnáva okolo 1200 ľudí.
Americká vláda presadzuje tvrdý postup proti migrantom a snaží sa navýšiť počet deportácií zo Spojených štátov. Zásadné sprísnenie migračnej politiky bolo jedným z hlavných predvolebných sľubov Trumpa, ktorý tvrdil, že podnikne najväčšiu deportačnú kampaň v americkej histórii. Nový zákon o výdavkoch výrazne zvýšil financie na presadzovanie Trumpovej agendy. Odporcovia imigračnej politiky vládu kritizujú za to, že sa zameriava na pracujúcich migrantov, hoci Trump predtým uvádzal, že sa sústredí na deportáciu násilných zločincov.