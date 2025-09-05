Trump chcel odpočúvať Kima. Do KĽDR poslal jednotku SEAL, ktorá zabila i bin Ládina. Skončilo sa to však fiaskom

Armáda operáciu zverila jednotke SEAL Team Six, ktorej členovia v roku 2011 v Pakistane zabili šéfa siete Al-Káida Usámu bin Ládina. Príslušníci jednotky sa mesiace pripravovali s vedomím, že každý ich krok musí byť dokonalý. Denník NYT o misii píše s odvolaním sa na dve desiatky amerických vládnych predstaviteľov, členov Trumpovej prvej administratívy a súčasných aj bývalých vojenských predstaviteľov oboznámených s incidentom, ktorý zostáva klasifikovaný ako utajovaný.Čítajte viac "Bratská povinnosť". Putin ďakuje Kimovi za krv severokórejských vojakov. KĽDR sľubuje ešte viac
Keď sa príslušníci americkej elitnej jednotky na začiatku roka 2019 pri severokórejskom pobreží vynorili v noci z mora v neoprenových oblekoch a s okuliarmi pre nočné videnie, misia sa začala rúcať. Keď Američania vystúpili na opustený breh, na vode uzreli svetlá severokórejskej lode. Na palube boli dvaja až traja ľudia, uviedli zdroje NYT. Jeden člen posádky skočil do vody. Príslušníci takzvanej Šestky sa obávali, že boli videní, a posádku lode vrátane muža vo vode zastrelili.
Zabití Severokórejčania boli zrejme civilisti, ktorí sa potápali po mušle. Američania ich telá hodili do mora, aby ich nenašli úrady. Pľúca pritom prepichli nožmi, aby telá klesli ku dnu, píše NYT. Komando potom misiu ukončilo bez toho, aby odpočúvacie zariadenie nastražilo.
Spojené štáty ani Severná Kórea operáciu z roku 2019 nikdy oficiálne nepotvrdili ani o nej nič nenaznačili, píše NYT. Trumpova administratíva neinformovala kľúčových členov Kongresu, ktorí dohliadajú na spravodajské operácie, čím podľa denníka mohla porušiť zákon.
Operácia bola podľa NYT iba časťou snahy amerických vlád zistiť viac o dianí v KĽDR a obmedziť jej jadrový program. Od posledného stretnutia Trumpa s Kim Čong-unom v roku 2019 rokovania zlyhali a Severná Kórea pokračuje vo vývoji jadrových zbraní a balistických rakiet.