Európska komisia potrestala Google pokutou 2,95 miliardy eur. Trump hrozí odvetou

Trump vo svojom príspevku napísal, že pokuta je diskriminačná a v praxi „berie peniaze, ktoré by inak boli určené na americké investície a pracovné miesta“.
„Je to veľmi nespravodlivé a americkí daňoví poplatníci to nenechajú len tak,“ dodal. Zároveň tiež spomenul, že by mohol využiť paragraf 301 amerického obchodného zákona na „zneplatnenie nespravodlivých pokút“.
Príslušné ustanovenia umožňujú administratíve vyšetrovať a podniknúť kroky vrátane uloženia ciel voči zahraničným vládam, ktorých činy, politiky alebo praktiky nie sú v súlade s obchodnými dohodami alebo zaťažujú americký obchod.
Komisia súčasne nariadila Googlu praktiky ukončiť a odstrániť konflikt záujmov v celom reklamnom reťazci. Google má 60 dní na to, aby predložil návrh nápravných opatrení. EK už naznačila, že jediným riešením opísaného konfliktu záujmov v internetovej reklame by mohlo byť odpredanie časti služieb zo strany Googlu, chce však počkať na návrhy spoločnosti.
Podľa komisie Google uprednostňoval svoje vlastné služby v technológiách zobrazovania online reklamy na úkor konkurencie a online vydavateľov. Od roku 2014 do súčasnosti tak podľa EK zneužíval svoje postavenie na trhu.Čítajte viac Bývalý manažér Google varuje: Čaká nás 15 rokov „pekla“, spôsobí ho umelá inteligencia
Vyšetrovanie ukázalo, že Google systematicky uprednostňoval svoju reklamnú burzu AdX. Systém Googlu známy ako DFP, ktorý spravuje reklamný priestor pre vydavateľa, napríklad AdX vopred informoval o najvyššej konkurenčnej ponuke, čo jej umožnilo vyhrať aukcie.
Na strane inzerentov potom nástroje Google Ads a DV360 smerovali väčšinu ponúk práve na burzu AdX, čím ju zvýhodnili pred konkurenčnými platformami. Tým Google podľa EK posilnil dominantné postavenie AdX v reklamnom ekosystéme a mohol si účtovať vyššie poplatky.Čítajte viac Google ustúpil: Spoločnosť rozostrí mapy Južnej Kórey, čaká na rozhodnutie vlády
„Google zneužil dominantné postavenie v reklamných technológiách, čím poškodil vydavateľov, inzerentov aj spotrebiteľov. Takéto správanie je podľa pravidiel EÚ neprípustné,“ uviedla podpredsedníčka EK Teresa Riberaová. Ak Google nepredloží dostatočné nápravné opatrenia, EK je podľa Riberaovej pripravená uložiť ďalšie sankcie.
Exekutíva EÚ podľa zdrojov Reuters pôvodne plánovala udeliť pokutu už v pondelok. Odpor šéfa obchodu EÚ Maroša Šefčoviča spojený s možným dopadom na americké clá na európsky automobilový priemysel však plán zmaril, uviedli zdroje.
EK si v dohode s Washingtonom vyrokovala, že pri splnení podmienok tieto clá klesnú na 15 percent z aktuálnych 27,5 percenta. Americký prezident Donald Trump však hrozí odvetnými opatreniami za akýkoľvek tlak na veľké americké technologické spoločnosti, pripomenula agentúra Reuters.
Francúzsky úrad pre ochranu osobných údajov CNIL tiež tento týždeň uložil Googlu pokutu 325 miliónov eur. Podľa úradu firma nepožiadala užívateľov o slobodný a informovaný súhlas pred tým, ako na ich prehliadačov umiestnila reklamný cookies. Pokuta patrí k najvyšším, aké kedy úrad doteraz uložil, napísala agentúra AFP.Čítajte viac Na Google sa sypú pokuty za stovky miliónov, dáta používateľov predával bez súhlasu. Francúzi neušetrili ani čínsku firmu
Cookies sú malé súbory, ktoré webom a inzerentom umožňujú identifikovať jednotlivých užívateľov a sledovať ich správanie na internete. Google podľa CNIL užívateľom služby Gmail zobrazoval reklamy a používal cookies bez ich súhlasu. Úrad okrem pokuty uložil Googlu, aby do šiestich mesiacov zabezpečil, že sa reklamy medzi e-mailmi v prichádzajúcej pošte užívateľov Gmailu nebudú zobrazovať bez ich predchádzajúceho súhlasu a že používatelia pri vytvorení účtu poskytnú platný súhlas s umiestnením reklamných sledovacích súborov. Ak by Google či jeho írska pobočka lehotu nedodržali, hrozila by im pokuta 100.000 eur za každý deň omeškania.
Porota federálneho súdu v USA tiež tento týždeň rozhodla, že Google zo skupiny Alphabet musí zaplatiť 425 miliónov dolárov za porušenie súkromia užívateľov. Google podľa súdu pokračoval v zbieraní údajov od miliónov užívateľov, ktorí v nastavení účtu vypli funkciu sledovania, uviedla agentúra Reuters. Google akékoľvek pochybenie odmieta a mieni sa odvolať.