Anthropic zaplatí 1,5 miliardy USD za urovnanie žaloby spisovateľov za tréning chatbota Claude

Dohodu teraz musí schváliť federálny súd v San Francisku, napísala agentúra Reuters. Podľa žalobcov v prípade, že dohoda bude schválená, pôjde o doteraz najväčšie verejne oznámené vymáhanie autorských práv.
Sudca William Alsup naplánoval na pondelok vypočutie, na ktorom budú preskúmané podmienky dohody.
Dohoda o urovnaní medzi firmou Anthropic a spisovateľmi bola oznámená v auguste, avšak bez akýchkoľvek podrobností. Dohoda sa vzťahuje asi na 500 000 kníh, čo znamená, že firma za každú knihu zaplatí autorom zhruba 3000 USD.
Spisovatelia Andrea Bartz, Charles Graeber a Kirk Wallace Johnson podali vlani hromadnú žalobu na Anthropic. Tvrdili, že spoločnosť nezákonne použila milióny kníh na to, aby naučila svojho AI asistenta reagovať na ľudské podnety.
Sudca William Alsup v júni rozhodol, že Anthropic smel určitým spôsobom využiť knihy autorov pre tréning svojho chatbota Claude. Súčasne však zistil, že firma porušila autorské práva tým, že uložila viac ako sedem miliónov kníh do centrálnej knižnice, ktorá nebola určená len na účely tréningu.
Súd mal začať v decembri. Keby sa firma podľa odborníkov nedohodla na mimosúdnom urovnaní, mohla by ju prehra v súdnom konaní stáť ešte viac peňazí, napísala agentúra AP.
Navrhovaná dohoda je prvou v rade súdnych sporov proti technologickým spoločnostiam, vrátane OpenAI, Microsoft a Meta Platforms, kvôli ich použitiu materiálov chránených autorskými právami na trénovanie generatívnych systémov AI. Termínom generatívne AI sú označované systémy, ktoré na základe tréningu na obrovských množstvách dát dokážu vytvárať zdanlivo originálne výstupy vo forme textov či obrázkov v reakcii na zadanie užívateľa. Do povedomia širokej verejnosti sa dostali najmä vďaka chatovaciemu systému ChatGPT, ktorý vyvinula spoločnosť OpenAI podporovaná Microsoftom.
Spoločnosť Anthropic založili v roku 2021 bývalí zamestnanci OpenAI. Jej vlajkovým produktom je chatbot Claude, ktorý bol uvedený na trh v roku 2023 a odvtedy sa stal konkurentom modelov ako ChatGPT od OpenAI či Gemini od Google. Medzi investorov patria okrem iného spoločnosti Alphabet a Amazon.com. Tento týždeň ju investori pri novom kole financovania ocenili na 183 miliárd USD.