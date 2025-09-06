India bude kupovať ruskú ropu, keď to bude výhodné. Trumpove clá to nezastavili

Po tom, ako v reakcii na vojnu na Ukrajine USA a Európska únia uvalili sankcie na ruský energetický sektor, India využila fakt, že cena ruskej ropy klesla, a stala sa jej najväčším dovozcom. Indická vláda zároveň tvrdí, že nákupom ruskej ropy udržuje trhy v rovnováhe.
Podľa amerického prezidenta Donalda Trumpa Naí Dillí nákupom ruskej ropy pomáha Moskve financovať vojnu na Ukrajine a práve pre tento nákup zvýšil pôvodné 25-percentné dovozné clá na viaceré indické produkty na 50 %. Sitharamanová však v rozhovore pre televíznu stanicu CNN-News18 povedala, že India napriek Trumpovým clám nemá v pláne nákup ruskej ropy ukončiť.
„Musíme robiť také kroky, ktoré sú pre nás najlepšie. Takže nie je pochýb, že v nákupe ruskej ropy budeme pokračovať,“ uviedla ministerka s tým, že India míňa veľký objem devíz práve na nákup ropy a rafinovaných palív. V minulom obchodnom roku, ktorý sa skončil v marci, predstavoval dovoz ropy a rafinovaných palív zhruba štvrtinu z celkového objemu indického dovozu.
„Či je to ruská ropa alebo čokoľvek iné, kupujeme to odtiaľ, odkiaľ nám to vyhovuje najviac. Či je to z pohľadu sadzieb, logistiky, čohokoľvek,“ dodala Sitharamanová.
Indický premiér Naréndra Módí sa v minulých dňoch stretol s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, a to na samite Šanghajskej organizácie pre spoluprácu, ktorý sa konal v Číne. Pre Módího to bol posun aj z pohľadu vzťahov Indie a Číny, keďže túto krajinu navštívil indický premiér prvýkrát od júna 2018. Ešte nedávno India nemala s Čínou dobré vzťahy. Dôvodom bol konflikt z roku 2020, keď došlo na sporných hraniciach v Himalájach k stretom, ktoré si vyžiadali životy vojakov na jednej aj druhej strane.
Účasť Módího na samite považujú pozorovatelia za dôsledok výrazného ochladenia vzťahov s Washingtonom. India totiž absolvovala s predstaviteľmi americkej vlády päť kôl obchodných rokovaní, počas ktorých indickí predstavitelia verili, že by mohli dohodnúť clá na úrovni 15 %. Rozhovory však boli nakoniec neúspešné. V auguste bola zrušená aj plánovaná schôdzka predstaviteľov amerického obchodu v Naí Dillí a od 27. augusta vstúpili do platnosti americké 50-percentné clá na indické produkty.