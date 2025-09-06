Pravda Správy Svet Bielorusko by podľa Trumpa mohlo prepustiť stovky politických väzňov

Bielorusko by podľa Trumpa mohlo prepustiť stovky politických väzňov

Bielorusko by podľa amerického prezidenta Donalda Trumpa mohlo prepustiť stovky politických väzňov, ktorých tamojší režim zadržiava. Trump o tejto záležitosti hovoril s autoritárskym prezidentom Alexandrom Lukašenkom, ktorého označil za veľmi váženého muža, napísala v noci na sobotu agentúra Reuters.

06.09.2025 07:40
debata

Bielorusko z politických dôvodov väzní približne 1400 ľudí. „Verím, že sa chystajú prepustiť mnoho z tých 1400,“ povedal Trump v piatok novinárom v Bielom dome. Poznamenal, že by sa tak mohlo stať v dohľadnej dobe.

Na začiatku júla omilostil Lukašenko 16 ľudí vrátane osôb odsúdených za extrémizmus. Na základe paragrafov stíhajúcich trestný čin extrémizmu sú v Bielorusku pravidelne posielaní do väzenia odporcovia Lukašenkovho autoritárskeho režimu. V augustovom telefonáte Trump Lukašenkovi, s ktorým by sa rád stretol, za prepustenie týchto ľudí poďakoval a zároveň ho vyzval na prepustenie ostatných.

V polovici júna bolo z bieloruského väzenia prepustených 14 politických väzňov vrátane opozičného aktivistu a blogera Sjarheja Cichanovského. Stalo sa tak v deň, keď sa v Minsku s Lukašenkom stretol americký splnomocnenec pre Ukrajinu Keith Kellogg. Lukašenkov hovorca neskôr uviedol, že Lukašenko prepustil väzňov na žiadosť Trumpa.

Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #USA #bielorusko #politickí väzni