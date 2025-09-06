Bielorusko by podľa Trumpa mohlo prepustiť stovky politických väzňov

Bielorusko z politických dôvodov väzní približne 1400 ľudí. „Verím, že sa chystajú prepustiť mnoho z tých 1400,“ povedal Trump v piatok novinárom v Bielom dome. Poznamenal, že by sa tak mohlo stať v dohľadnej dobe.
Na začiatku júla omilostil Lukašenko 16 ľudí vrátane osôb odsúdených za extrémizmus. Na základe paragrafov stíhajúcich trestný čin extrémizmu sú v Bielorusku pravidelne posielaní do väzenia odporcovia Lukašenkovho autoritárskeho režimu. V augustovom telefonáte Trump Lukašenkovi, s ktorým by sa rád stretol, za prepustenie týchto ľudí poďakoval a zároveň ho vyzval na prepustenie ostatných.
V polovici júna bolo z bieloruského väzenia prepustených 14 politických väzňov vrátane opozičného aktivistu a blogera Sjarheja Cichanovského. Stalo sa tak v deň, keď sa v Minsku s Lukašenkom stretol americký splnomocnenec pre Ukrajinu Keith Kellogg. Lukašenkov hovorca neskôr uviedol, že Lukašenko prepustil väzňov na žiadosť Trumpa.