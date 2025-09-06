ONLINE: Eurokomisár: Nevracajme sa k ruským energiám, ani keď bude mier na Ukrajine

8:00 Ani v prípade, že bude dosiahnutá mierová dohoda medzi Ruskom a Ukrajinou, by sa Európska únia nemala vracať k ruským energiám, uviedol v piatok pred rokovaním v Kodani eurokomisár pre energetiku Dan Jörgensen. V Dánsku, ktoré teraz predsedá Rade EÚ, sa zišli na neformálnom zasadnutí ministri únie zodpovední za energetiku. Podľa Jörgensena je zbavenie sa závislosti od ruských energií jednou z hlavných tém, o ktorých chce hovoriť. Európska komisia prišla v júni s návrhom na postupné zastavenie všetkého dovozu ruského plynu a ropy do EÚ do konca roka 2027.
„Aj keď bude mier, som toho názoru, že by sme (z Ruska) nemali dovážať,“ uviedol eurokomisár s tým, že nepôjde o žiadne „dočasné opatrenie“. Spojené štáty podľa neho podporujú, aby EÚ zastavila dovoz ruskej energie. Aj americký prezident Donald Trump vo štvrtkovom telefonáte s európskymi lídrami vyzval podľa Reuters Európu, aby prestala kupovať ruskú ropu, ktorá pomáha Moskve financovať vojnu.Čítajte viac India bude kupovať ruskú ropu, keď to bude výhodné. Trumpove clá to nezastavili
Jörgensen tiež uviedol, že sa na budúci týždeň v Bruseli stretne s americkým ministrom energetiky Chrisom Wrightom a budú spolu prejednávať práve otázku energií.
„Prišli sme s návrhom, ako sa zbaviť závislosti od ruskej energie, teraz je dôležité dosiahnuť dohodu,“ vyhlásil dánsky eurokomisár. „Musíme Rusku vyslať jasný signál, že už sa Kremľom nenecháme vydierať a že nebudeme pomáhať financovať ruskú vojnu,“ dodal.
Návrh, s ktorým prišla komisia, zakazuje dovoz zemného plynu s pôvodom v Rusku alebo vyvážaného priamo alebo nepriamo z Ruska, ako aj poskytovanie služieb v termináloch LNG v Európskej únii zákazníkom z Ruska. Proti návrhu sa už skôr postavili najmä Maďarsko a Slovensko.
Navrhované nariadenie bude prerokované v rámci legislatívneho procesu spolurozhodovania, čo znamená, že jeho prijatie bude závisieť od Európskeho parlamentu a Rady EÚ, ktorá zastupuje členské štáty. Prijatie v Rade si bude vyžadovať kvalifikovanú väčšinu. Vzhľadom na to bude možné blokáciu Budapešti a Bratislavy prehlasovať.