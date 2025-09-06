Obrovská razia v závode Hyundai: V štáte Georgia zadržali takmer 500 osôb, väčšina boli Juhokórejčania

Juhokórejská spoločnosť vo vyhlásení uviedla, že svoju zodpovednosť berie vážne a že súčasná udalosť je pripomienkou dôležitosti dohľadu nad dodávateľským a subdodávateľským reťazcom.
„Vykonáme vyšetrovanie, aby sme zaistili, že všetci dodávatelia a ich subdodávatelia dodržiavajú všetky zákony a predpisy,“ oznámila firma.
Steven Schrank, ktorý je americkým ministerstvom vnútornej bezpečnosti poverený vyšetrovaním, na piatkovej tlačovej konferencii povedal, že väčšina zadržaných sú Juhokórejčania. „Táto operácia podčiarkuje náš záväzok k pracovným miestam pre obyvateľov Georgie a pre Američanov," povedal.
Štvrtková razia sa zamerala na stavenisko spoločného podniku na výrobu batérií juhokórejského výrobcu LG Energy Solution (LGES) a spoločnosti Hyundai Motor s názvom HL-GA Battery Company, ktorý by mal začať s prevádzkou na konci tohto roka, napísal Reuters s odvolaním sa na LGES.
Spoločnosť Hyundai Motor uviedla, že razia jej výrobu elektrických automobilov v rozsiahlom výrobnom areáli s rozlohou 1214 hektárov nenarušila.
Americká vláda presadzuje tvrdý postup proti migrantom a snaží sa navýšiť počet deportácií zo Spojených štátov. Zásadné sprísnenie migračnej politiky bolo jedným z hlavných predvolebných sľubov prezidenta Donalda Trumpa, ktorý tvrdil, že podnikne najväčšiu deportačnú kampaň v americkej histórii.