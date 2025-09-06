Pravda Správy Svet Pri Sydney napadol žralok surfistu. Muž na brehu ťažkým zraneniam podľahol

Surfistu pri pobreží Sydney na východe Austrálie v sobotu napadol žralok, muž následne na brehu podľahol ťažkým zraneniam. S odvolaním sa na políciu o tom informovala agentúra DPA. Úrady v mieste nasadili vrtuľníky a drony, aby žraloka našli. Pláže v okolí sú zatiaľ z bezpečnostných dôvodov uzavreté.

06.09.2025 15:30
Shark Foto: ,
Tabuľa upozorňujúca na uzavretie pláže Dee Why neďaleko Sydney po smrteľnom útoku žraloka na surfistu, 6. septembra 2025
Incident sa stal v pobrežnej oblasti Long Reef asi 20 kilometrov od Sydney. Miestne médiá uviedli, že muža vytiahli na breh iní surfisti. Odborníci teraz skúmajú zničenú dosku na surfing, aby zistili, aký žralok v mieste zaútočil.

Smrteľné zranenia spôsobené žralokmi sú v Austrálii pomerne zriedka vídaným javom, pretože morskí predátori sa pohybujú ďalej od brehu ako väčšina plavcov.

Podľa austrálskej databázy sa v minulom roku odohral jediný smrteľný útok žraloka na človeka, v tomto roku potom tri. Pri Sydney žralok naposledy zabíjal v roku 2022, predtým mesto také úmrtie nezaznamenalo zhruba 60 rokov.

