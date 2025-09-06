V ománskom údolí rastie poklad. Voňavé biele zlato má všestranné využitie, v minulosti si ho cenili ako dnes ropu

Údolie sa nachádza na juhu Ománu v regióne Dafár, ktorý hraničí s Jemenom a v ktorom rastie približne 5-tisíc kadidlovníkov. Olej extrahovaný z týchto stromov sa používa v parfémoch a kozmetických prípravkoch, ale predáva sa aj vo forme pevných hrudiek, uviedla agentúra AFP.
Rezerváciu využíva luxusný ománsky výrobca parfémov Amouage. Ten predáva luxusné vône po celom svete, pričom si účtuje stovky dolárov za fľaštičku. „Pre nás je kadidlo cennejšie ako zlato,“ povedal AFP Abdalláh Džaddad, ktorý sa živí ako zberač kadidla.
Údolie Dawkah je jedným z mála miest na svete, kde kadidlovník rastie, a od roku 2000 je zapísané na zozname svetového dedičstva UNESCO.
Obchod s kadidlovníkom, ktorého počiatky siahajú až do 3. tisícročia pred naším letopočtom, sa v dávnych dobách šíril z Dafáru až do Číny a tiež do starovekého Grécka, Ríma či Egypta. „kadidlovník mal vtedy zhruba rovnakú cenu ako dnes ropa,“ hovorí Ahmad Muršídí, riaditeľ archeologického náleziska v Chaur Rurí. Z tamojšieho prístavu sa vyvážal kadidlovník do celého sveta.
V údolí Dawkah rastie odroda cenená pre liečivé účinky. „Čím čistejší kadidlovník je, tým vhodnejšie je na použitie ako liečebný prostriedok, zvyšok sa použije ako vonné kadidlo,“ hovorí Fajsal Husajn, ktorého otec založil v 50. rokoch minulého storočia obchod s kadidlom.
V Dafári je niekoľko tovární špecializujúcich sa na kozmetické oleje a krémy. Najvzácnejšia a najkvalitnejšia je živica svetlo zelenej farby. Živica sa zbiera ručne tradičnými metódami. Stromu sa nareže kôra, z ktorej sa uvoľní miazga, ktorú nechajú stuhnúť.
„Strom narežeme na špecifických, obmedzených miestach zhruba päťkrát, aby sme ho zachovali,“ povedal Musalám bin Saíd Džaddad, ktorý v rezervácii pracuje.
V roku 2022 uzavrel Amouage partnerstvo s ománskymi úradmi s cieľom rozvíjať rezerváciu Dawkah a žať iba obmedzený počet stromov za sezónu, aby ich zachoval. Každý strom má svoj jedinečný kód a je monitorovaný tímom odborníkov.
V rezervácii by mala byť tiež čoskoro otvorená pálenica, ktorá umožní extrahovať olej kadidlovníka. Tento proces sa doteraz vykonáva vo Francúzsku.
„Vláda realizuje (v regióne) zásadné projekty, ako je výstavba ciest, ktoré ale ohrozujú ďalšie oblasti, kde rastú kadidlovníky,“ vysvetľuje správca rezervácie, Muhammad Faradž Istanbuli. „Tieto stromy presádzame do rezervácie. Už sme ich zachránili asi 600,“ hovorí hrdo.