Tisíce ľudí sa prišlo rozlúčiť s ikonou módneho priemyslu Armanim. Miláno vyhlásilo 8. september za deň smútku

Verejnosť má tento víkend možnosť uctiť si jeho pamiatku pri verejnom vystavení rakvy v komplexe Armani Teatro v severotalianskom meste. Už pri otvorení o 9.00 h stáli stovky ľudí v radoch.
V popredí bola početná skupina zamestnancov Armaniho módneho domu, oblečených v čiernom smútočnom odeve a slnečných okuliaroch. Drevená rakva je umiestnená v tmavej miestnosti a na vrchu ležia biele kvety, napísala agentúra AFP.
Miláno tiež vyhlásilo pondelok 8. septembra za deň smútku. Talianska premiérka Giorgia Meloniová pripomenula, že Armani „svojou eleganciou, jednoduchosťou a kreativitou vniesol lesk do talianskej módy a inšpiroval celý svet. Bol ikonou, neúnavným pracantom a symbolom toho najlepšieho z Talianska.“
Armani spájal talent dizajnéra s podnikateľskou prezieravosťou. Jeho spoločnosť dosahovala ročný obrat približne 2,3 miliardy eur. Jeden z najvýznamnejších módnych návrhárov vniesol do dámskej módy štýl pánskych oblekov, pričom zachoval ženskosť, a pánsku módu obohatil o ženské prvky, mäkké splývavé látky a pohodlné, nenútené strihy.Čítajte viac Zomrel legendárny Giorgio Armani, dal tvár talianskej móde. Zo Sophie Loren či Cate Blanchett spravil kráľovné červených kobercov