Muž vnikol do komplexu kancelárie prezidenta a nahlásil bombu. Išlo o falošný poplach

Chorvátska polícia obvinila 67-ročného muža zo Záhrebu, ktorý v piatok vnikol do komplexu prezidentskej kancelárie a uviedol, že má v aute bombu. Polícia žiadnu bombu nenašla, v byte muža však objavila zbraň a muníciu, informuje podľa správy agentúry HINA.

06.09.2025 20:10
Zoran Milanović / Croatia / Foto: ,
Plagát s podobizňou chorvátskeho prezidenta Zorana Milanovića
K incidentu došlo v piatok približne o 9.45 h ráno. Muž zastavil svoje vozidlo pred vchodom do komplexu, v ktorom je kancelária prezidenta, a následne preskočil plot. Bezpečnostní pracovníci ho zastavili a muž vyhlásil, že má v aute bombu.

Pri prehliadke auta však neboli nájdené žiadne výbušniny. Počas prehliadky jeho bytu našla polícia automatickú pušku so zásobníkom, spolu so štyrmi ďalšími zásobníkmi a muníciou. Polícia po tomto incidente vzala muža do väzby a obvinila ho zo spôsobenia falošného poplachu a z nezákonného držania, výroby a získania zbraní a výbušnín.

Prezidentská kancelária v piatok privítala rýchlu reakciu Prezidentskej čestnej stráže a polície, ako aj profesionálny prístup vojenského a bezpečnostného personálu. Dodala, že žiadni zamestnanci ani predstavitelia prezidentskej kancelárie neboli v žiadnom momente v ohrození.

