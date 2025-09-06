Pravda Správy Svet Polícia v Londýne zdržala desiatky osôb pre podporu propalestínskej skupiny

Polícia v Londýne zdržala desiatky osôb pre podporu propalestínskej skupiny

Britská polícia sa v sobotu dostala do zrážok s protestujúcimi pred parlamentom a zadržala desiatky demonštrantov, ktorí napriek zákazu vyjadrovali podporu skupine Palestine Action, označenej vládou za teroristickú organizáciu.

06.09.2025 21:22
Britain Israel Palestinians Protest Foto: ,
Britská polícia odnáša jedného z protestujúcich zadržaného na proteste zameraného na podporu skupine Palestine Action v Londýne, 6. septembra 2025
Na demonštrácii v Londýne sa podľa organizátorov zo skupiny Defend Our Juries zúčastnilo 1 500 ľudí, ktorí sa zišli s plagátmi s nápismi „Som proti genocíde, podporujem Palestine Action“.

Policajti začali zadržiavať demonštrantov do niekoľkých minút od začiatku protestu, pričom došlo k potýčkam a hádkam. „Vyjadrovanie podpory zakázanej organizácii je trestným činom na základe zákona o boji proti terorizmu,“ uviedla metropolitná polícia. Jej príslušníci za niekoľko hodín z miesta odviedli približne 150 ľudí. Niektorí čelia obvinenia z napadnutia.

Na predošlých protestoch zadržali policajti viac ako 700 osôb a 138 z nich obvinili na základe zákona o boji proti terorizmu.

Britská vláda zakázala skupinu Palestine Action v júli po tom, ako jej aktivisti vnikli na leteckú základňu a poškodili tam viaceré lietadlá. Protestovali podľa vlastných slov voči podpore Spojeného kráľovstva pre ofenzívu Izraela proti militantom Hamasu v Pásme Gazy.

Oficiálny zákaz tejto organizácie znamená, že vyjadrovať jej podporu je trestným činom. Za členstvo v skupine alebo jej podporu hrozí trest vo výške do 14 rokov väzenia.

Skupina Palestine Action uskutočňovala protesty v Británii od svojho vytvorenia v roku 2020. Podľa úradov jej členovia spôsobili celkovo miliónové škody a ohrozovali národnú bezpečnosť. Najvyšší súd povolil skupine odvolanie proti zákazu, proti čomu namieta vláda. Ďalšie pojednávanie v prípade je stanovené na 25. septembra.

