Polícia v Londýne zdržala desiatky osôb pre podporu propalestínskej skupiny

Na demonštrácii v Londýne sa podľa organizátorov zo skupiny Defend Our Juries zúčastnilo 1 500 ľudí, ktorí sa zišli s plagátmi s nápismi „Som proti genocíde, podporujem Palestine Action“.
Policajti začali zadržiavať demonštrantov do niekoľkých minút od začiatku protestu, pričom došlo k potýčkam a hádkam. „Vyjadrovanie podpory zakázanej organizácii je trestným činom na základe zákona o boji proti terorizmu,“ uviedla metropolitná polícia. Jej príslušníci za niekoľko hodín z miesta odviedli približne 150 ľudí. Niektorí čelia obvinenia z napadnutia.
Na predošlých protestoch zadržali policajti viac ako 700 osôb a 138 z nich obvinili na základe zákona o boji proti terorizmu.
Britská vláda zakázala skupinu Palestine Action v júli po tom, ako jej aktivisti vnikli na leteckú základňu a poškodili tam viaceré lietadlá. Protestovali podľa vlastných slov voči podpore Spojeného kráľovstva pre ofenzívu Izraela proti militantom Hamasu v Pásme Gazy.Čítajte viac Gretu Thunbergovú zadržal Izrael na mori. „Selfie jachta celebrít“ sa do Gazy nedostala
Oficiálny zákaz tejto organizácie znamená, že vyjadrovať jej podporu je trestným činom. Za členstvo v skupine alebo jej podporu hrozí trest vo výške do 14 rokov väzenia.
Skupina Palestine Action uskutočňovala protesty v Británii od svojho vytvorenia v roku 2020. Podľa úradov jej členovia spôsobili celkovo miliónové škody a ohrozovali národnú bezpečnosť. Najvyšší súd povolil skupine odvolanie proti zákazu, proti čomu namieta vláda. Ďalšie pojednávanie v prípade je stanovené na 25. septembra.Čítajte viac Padla ako domček z karát. Izrael zasiahol ďalšiu budovu v Gaze, údajne ju využíval Hamas. Minister Kac: „Pokračujeme“