Hroch prevrátil loďku v Pobreží Slonoviny, 11 ľudí je nezvestných

Na juhozápade Pobrežia Slonoviny prevrhol hroch na rieke Sassandra loďku. Jedenásť ľudí je nezvestných, vrátane žien, dievčat a jedného dojčaťa, informuje dnes s odkazom na miestne úrady agentúra AFP.

06.09.2025 22:02
Hippo / Hroch / Foto: ,
Ilustračné foto
Podľa štúdie vedcov z tejto západoafrickej krajiny spred troch rokov vedú k smrteľným úrazom alebo zraneniam zo všetkých zvierat najčastejšie práve stretnutia ľudí s hrochmi.

Incident nastal v piatok skoro ráno v lokalite Buyo, uviedla na facebooku ministerka solidarity Myss Belmonde Dogová. Upresnila, že traja ľudia nehodu prežili. „Pátranie pokračuje v nádeji, že sa podarí nájsť nezvestné obete,“ dodala.

Odhaduje sa, že v štáte pri Guinejskom zálive na pobreží Atlantického oceánu žije 500 týchto bylinožravých obojživelníkov. Hrochy sa vyskytujú v niekoľkých riekach na juhu krajiny, najmä v Sassandre alebo Bandame.

Smrteľné úrazy po stroskotaní lodí používaných na prepravu cestujúcich v Pobreží Slonoviny bývajú časté, pretože plavidlá sú nezriedka preťažené.

