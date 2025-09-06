Hroch prevrátil loďku v Pobreží Slonoviny, 11 ľudí je nezvestných

Podľa štúdie vedcov z tejto západoafrickej krajiny spred troch rokov vedú k smrteľným úrazom alebo zraneniam zo všetkých zvierat najčastejšie práve stretnutia ľudí s hrochmi.
Incident nastal v piatok skoro ráno v lokalite Buyo, uviedla na facebooku ministerka solidarity Myss Belmonde Dogová. Upresnila, že traja ľudia nehodu prežili. „Pátranie pokračuje v nádeji, že sa podarí nájsť nezvestné obete,“ dodala.
Odhaduje sa, že v štáte pri Guinejskom zálive na pobreží Atlantického oceánu žije 500 týchto bylinožravých obojživelníkov. Hrochy sa vyskytujú v niekoľkých riekach na juhu krajiny, najmä v Sassandre alebo Bandame.
Smrteľné úrazy po stroskotaní lodí používaných na prepravu cestujúcich v Pobreží Slonoviny bývajú časté, pretože plavidlá sú nezriedka preťažené.Čítajte viac Muž sledoval, ako jeho manželku brutálne zabil hroch. Rodina podala žalobu, kto je vlastne zodpovedný?