Bude v Severnej Kórei vládnuť diktátorka? Kim Čong-un si vraj za nástupcu vybral dcéru. Nehrozí, že ju odstránia nespokojní rivali?

Nie je známe, kedy sa narodila, a to, že existuje, sa potvrdilo až v novembri 2022. Napriek tomu sa už o nej hovorí ako o nástupkyni severokórejského diktátora Kim Čong-una. Asi 12- či 13-ročná Kim Ču-e pred pár dňami sprevádzala otca pri návšteve Pekingu. Bolo to vôbec prvý raz, čo ju zobral na zahraničnú cestu. V jeho krajine sa moc dosiaľ odovzdávala z otca na syna. Nastane teraz zmena?

07.09.2025 06:00
Kim Čong-un, Kim Ču-e, Kim Ju-ae Foto:
Kim Čong-un s dcérou Kim Ču-e v apríli 2025 pri testovaní severokórejského torpédoborca.
Keď severokórejský vodca 2. septembra zavítal do čínskej metropoly, aby sa zúčastnil na oslavách 80. výročia skončenia druhej svetovej vojny, politických analytikov zaujalo elegantne oblečené dievča po jeho boku.

Pri vystupovaní z obrneného vlaku kráčalo hneď za ním. To, že ju Kim Čong-un ukázal svetu na takom dôležitom podujatí, opäť oživilo špekulácie, či si ju nevybral za nasledovníčku.

„Ide o významnú medzinárodnú udalosť a zároveň o jej prvú známu návštevu cudzej krajiny, takže to musíme vnímať ako náznak, že patrí medzi najsilnejších kandidátov na to, aby po otcovi prevzala vedenie – hoci sa o tom zatiaľ nerozhodlo,“ uviedla pre nemeckú stanicu Deutsche Welle (DW) An In-hä, profesorka medzinárodných vzťahov na univerzite v juhokórejskom Soule.

Priznala, že podobne ako iní odborníci na Kórejskú ľudovodemokratickú republiku (KĽDR), aj ona bola presvedčená, že by na čele tohto totalitného štátu nikdy nemohla stáť žena.

„Pamätám sa, že som sa rozprávala s nejakými utečencami zo severu a vraveli, že si nevedia predstaviť ženu ako Kimovu nástupkyňu,“ podotkla An In-hä.

„Ču-e je teraz favoritkou na post budúcej najvyššej vodkyne Severnej Kórey,“ citoval britský denník Guardian Michaela Maddena, experta na KĽDR z amerického Stimsonovho centra. „Získava praktické protokolárne skúsenosti, ktoré by jej mali dobre poslúžiť,“ objasnil.

Prísne utajovaná dcéra

Dôvodov, prečo experti pochybovali o šanciach Kim Ču-e, je viacero. Severná Kórea je zaostalou spoločnosťou založenou na prísnej hierarchii a tradíciách, kde má muž dominantné postavenie.

V komunistickej dynastii Kimovcov navyše od založenia štátu v roku 1948 „žezlo“ zakaždým zdedil syn – po Kim Ir-senovi v júli 1994 Kim Čong-il a po jeho smrti v decembri 2011 Kim Čong-un.

Severokórejský diktátor Kim Čong-un (v strede)... Foto: AFP/KCNA VIA KNS/Profimedia
Kim Čong-un, Kim Ču-e, Kim Ju Ae Severokórejský diktátor Kim Čong-un (v strede) pri návšteve Pekingu 2. septembra 2025. Pri vystúpení z vlaku ho nasledovala jeho dcéra Kim Ču-e (druhá sprava).

Keby sa 41-ročný diktátor rozhodol tradíciu porušiť, bolo by to prekvapenie, no nedá sa vylúčiť, že o tom uvažuje. O jeho dcére pritom svet, ale i jej krajania vedia iba veľmi málo.

V KĽDR, kde sa o súkromí „milovaného vodcu“ a jeho rodiny takmer vôbec neinformuje, dlho ani netušili, koľko má Kim Čong-un detí. Predpokladá sa, že okrem dcéry má ešte dvoch potomkov, potvrdené to však nie je.

Aj o Kim Ču-e sa dlho šírili len dohady. Severokórejská vláda zatiaľ nezverejnila dátum jej narodenia, a tak sa iba odhaduje, že na svet prišla v roku 2012 či 2013, keď sa jej matka Ri Soldžu dlhší čas neukazovala na verejnosti – zrejme preto, aby zatajila tehotenstvo.

Národ ani nevedel, ako sa Kimova dcéra volá. Jej meno prvý raz spomenul americký basketbalista Dennis Rodman, ktorý krajinu v roku 2013 navštívil až trikrát a diktátora označil za „priateľa na celý život“.

„S maršalom Kimom sme si užili oddych pri mori s jeho rodinou,“ prezradil vtedy Rodman novinám Guardian. „Držal som v náručí ich dieťatko Ču-e a rozprával som sa aj s pani Ri. Je to dobrý otec a má krásnu rodinu,“ povedal o diktátorovi.

Bacuľatá princezná

Ani po tom odhalení však režim nepotvrdil, že Kimova dcéra naozaj žije. Akoby jej existencia bola štátnym tajomstvom, a to celých deväť rokov. Otec ju napokon predstavil až v novembri 2022, keď ju vzal na odpálenie medzikontinentálnej balistickej strely.

V marci nasledujúceho roka sa o nej hovorilo znova. Zniesla sa na ňu kritika, že zatiaľ čo bežní ľudia v KĽDR pre nedostatok potravín hladujú a na chudých tvárach im vytŕčajú lícne kosti, malá „princezná“ má líčka „bacuľaté ako mesiac“.

Kim Ču-e sa už vtedy na verejnosti objavovala oveľa častejšie – chodila s otcom na oslavy a ďalšie podujatia, dokonca ju s ním zobrazili na poštovej známke.

Kim Čong-un s dcérou Kim Ču-e (vpravo) a ruskou... Foto: STR/KCNA VIA KNS/AFP/Profimedia
Kim Čong-un, Kim Ču-e, Kim Ju-ae Kim Čong-un s dcérou Kim Ču-e (vpravo) a ruskou ministerkou kultúry Oľgou Ľubimovovou (vľavo) v júni 2025 pri jej návšteve Severnej Kórey.

To, že ju prestal skrývať, si odborníci vysvetľovali tým, že si chce vylepšiť imidž „otca národa a vlasti“. V štátnych médiách jej prischli tituly „milovaná“, „vzácna“ či „rešpektovaná“, čo sú prívlastky, aké dávajú samotnému vodcovi. Naznačuje to, že sa s jeho dcérou počíta na najvyššie posty v krajine?

O jej súkromí nie je známe nič. Z toho mála, čo zistila juhokórejská Národná spravodajská služba (NIS), sa vie iba to, že sa rada lyžuje, jazdí na koni a pláva.

Práve NIS v januári minulého roka prvýkrát uviedla, že sa Kim Ču-e javí ako najpravdepodobnejšia nástupkyňa svojho otca. Aj keby jej však zveril túto úlohu, prechod moci by zrejme nebol jednoduchý.

„Je veľa dôvodov, prečo Kim chce, aby jeho dcéru videli v jeho blízkosti, no napriek tomu by som povedal, že pre Kim Ču-e nebude ľahké stať sa líderkou,“ zhodnotil pre DW Tošimicu Šigemura, profesor na tokijskej univerzite a autor viacerých kníh o dynastii Kimovcov.

Možné hrozby

Udržať si moc v Severnej Kórei môže byť pre ženu príliš náročné a nebezpečné. Stačí spomenúť, ako kruto sa s potenciálnymi rivalmi porátal samotný Kim Čong-un.

V decembri 2013 dal – za údajnú vlastizradu – kruto popraviť svojho strýka Čang Song-tcheka a vo februári 2017 dal na letisku v Kuala Lumpur zavraždiť staršieho brata Kim Čong-nama.

Nehrozilo by čosi podobné i diktátorovej dcére? Podľa neoverených informácií má vraj totiž o dva či tri roky staršieho brata a ďalšieho súrodenca, ktorý má údajne osem rokov.

Ak skutočne existujú, budú ochotní podriadiť sa Kim Ču-e? A čo mladšia sestra severokórejského vodcu Kim Jo-čong, ktorá má už teraz veľký vplyv? Nezatúži po moci?

Ako navyše upozornil Sigemura, hrozbou pre Kimovu dcéru by nemuseli byť len „ohrdnutí“ príbuzní, ale aj vplyvní muži v armáde alebo v štátnom či straníckom aparáte, ktorí môžu odmietnuť prijímať rozkazy od ženy.

„Kim Ču-e síce môže získavať moc a znalosti vo vedení Severnej Kórey, no ak sa v budúcnosti bude snažiť stať sa líderkou, znamená to, že jej otec zomrel a ona stratila veľkú časť podpory,“ pripomenul pre DW japonský odborník.

„Môže existovať rivalita, o ktorej nevieme, a ďalšie súperenie, ktoré sa objaví v budúcnosti. Určite sa stretneme s odporom zo strany najvyšších politických a vojenských vodcov. Čaká ju veľa výziev,“ zhrnul Sigemura.

Otázne zostáva i to, akou vládkyňou by sa Kim Ču-e stala, ak by naozaj mala príležitosť. Bude rovnako neľútostná a bezohľadná ako jej otec, ktorý Severnú Kóreu premenil na jedno veľké väzenie, alebo začne dbať o ľudí a prijímať nevyhnutné reformy?

„Kim ju trénuje, aby bola silnou líderkou podľa jeho vzoru, no vždy je možnosť, aby bola uvoľnenejšou a láskavejšou vládkyňou,“ uzavrela profesorka An In-hä.

