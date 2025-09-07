ONLINE: Masívny útok na Ukrajinu, vo vzduchu mohla byť až tisícka dronov

6:30 Rusko podniklo v noci zo soboty na nedeľu jeden z najväčších vzdušných útokov na Ukrajine. Niektoré odhady hovoria až o tisícke útočiacich dronov, leteli aj balistické rakety. Podľa telegramovej stránky monitorwar útoky smerovali na Kyjev, Odesu, Charkov, Sumy, Dnepropetrovsk, Záporožie, Ozerne, Starokostantynivku, Vasylkov, Rešetilivku a ďalšie miesta v rôznych regiónoch. Stránka odhaduje počet použitých dronov na 780 až 950, niektoré ďalšie zdroje hovoria, že vo vzduchu bolo viac než tisíc dronov. Monitorwar píše, že väčšina dronov boli návnady.
Ruské nočné útoky na ukrajinskú metropolu Kyjev zapálili strechu viacerých obytných budov, zabili jednu ženu a zranili najmenej ďalších osem ľudí, vrátane tehotnej ženy. Ukrajinské bezpilotné lietadlá naopak spôsobili požiar v rafinérii na juhozápade Ruska, ktorý bol uhasený. Kvôli útokom na západnú Ukrajinu vzlietli tiež poľské stíhačky, napísala agentúra Reuters.
Sirény sa na takmer celej Ukrajine kvôli ruským raketám a dronom rozozneli okolo 1:15 SELČ. Padajúce trosky zo zničených bezpilotných lietadiel zapálili strechu štyroch obytných budov v Kyjeve. Ruské útoky tam tiež zranili osem ľudí, vrátane tehotnej ženy, a zabili staršiu ženu, uviedol starosta hlavného mesta Vitalij Kličko.
„Rusko úmyselne a vedome útočilo na civilné ciele,“ uviedol šéf kyjevskej vojenskej správy Tymur Tkačenko.
Desiatky explózií boli počuť okrem iného aj v stredoukrajinskom Kremenčuku, ako uviedol starosta mesta Vitalij Maleckyj.
Po tom, ako Rusko začalo letecké údery aj na západnú Ukrajinu blízko hraníc s Poľskom, vzlietli poľské a spojenecké lietadlá. Pozemná protivzdušná obrana a radarové prieskumné systémy boli uvedené do najvyššej pohotovosti, uviedlo poľské operačné velenie.
Ukrajinský dronový útok naopak spôsobil požiar v Ilskej rafinérii pri Krasnodare na juhozápade Ruska, ktorý bol rýchlo uhasený a ktorý si nevyžiadal žiadne obete. Tunajší personál sa pri zásahu evakuoval do úkrytov, dodala agentúra.