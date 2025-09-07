Nezvestného kanadského vojaka, ktorý bol na misii NATO v Lotyšsku, našli mŕtveho

Kanadské ozbrojené sily identifikovali vojaka ako poddôstojníka Georga Hohla s takmer 20 ročnými skúsenosťami v ozbrojených silách. Bol technikom v 408. taktickej vrtuľníkovej letke. Kanadská vojenská polícia pri vyšetrovaní jeho smrti spolupracuje s lotyšskými orgánmi. Príčinu úmrtia neoznámili.
Hohla nasadili v Lotyšsku v rámci síl NATO pod vedením Kanady. Podľa kanadskej armády sa stratil v utorok 2. septembra. Naposledy ho videli v meste Adaži, kde sa nachádza vojenská základňa.
Náčelníčka kanadského generálneho štábu Jennie Carignanová označila jeho smrť za zdrvujúcu pre celé kanadské ozbrojené sily a uviedla, že Hohl zostane v pamäti pre svoju oddanú službu. Sústrasť jeho príbuzným, kolegom a priateľom vyjadril aj premiér Mark Carney.
Operácia Reassurance zahŕňa 1500 vojakov umiestnených v Lotyšsku, ako súčasť bojovej skupiny Severoatlantickej aliancie, ktorá je v Lotyšsku od roku 2017.