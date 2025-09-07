Poľskí biskupi sa stavajú na odpor. V pastierskom liste kritizovali Tuskovu vládu za obmedzenia náboženstva na školách

Biskupi negatívne ohodnotili zníženie počtu hodín náboženstva na jednu týždenne, povinné zaraďovanie predmetu iba na začiatok alebo koniec vyučovania, spájanie tried a nezapočítavanie náboženstva do celkového prospechu. Pripomenuli, že Ústavný súd už skôr rozhodol, že tieto opatrenia odporujú ústave. Vláda Ústavný súd spochybňuje pre podozrenia z politizácie bývalou vládou strany Právo a spravodlivosť (PiS).
Podľa episkopátu sú tieto kroky zvlášť nepochopiteľné v čase rastúcich psychických a sociálnych problémov mladých ľudí vrátane závislostí a nárastu agresie. Náboženstvo v školách podľa biskupov zohráva nielen výchovnú, ale aj terapeutickú a preventívnu úlohu a pomáha formovať svedomie a charakter žiakov.Čítajte viac Drogy a sexuálne orgie na fare majú dohru: Poľský kňaz ide do väzby
V liste biskupi zdôrazňujú, že hodiny náboženstva podporujú schopnosť zodpovedného rozhodovania, rozvoj hierarchie hodnôt, sebakontrolu a slobodu od závislostí. Biskupi dodali, že aj tí, ktorí sa na náboženstve nezúčastňujú, majú mať prístup k hodnotovej výučbe etiky, keďže výchova bez duchovného rozmeru je podľa nich neúplná.
Konferencia biskupov sa odvolala aj na slová pápeža Leva XIV., ktorý upozorňoval na marginalizáciu viery v modernom svete a jej negatívne dôsledky. Zdôraznila, že hodiny náboženstva nie sú privilégium, ale ústavne zaručené právo veriacich.Čítajte viac Nový pápež kryl sexuálne násilie na deťoch, tvrdí americká organizácia. Vatikánu poslala na Prevosta oficiálnu sťažnosť
Biskupi poďakovali katechétom, učiteľom a riaditeľom škôl, ktorí sa zasadzujú za zachovanie náboženstva v školách, a udelili požehnanie na nový školský rok.
Zmeny v kurikulu presadila ministerka školstva Barbara Nowacka zo stredoľavej Poľskej iniciatívy, ktorá kandidovala za vládnu Občiansku platformu. Okrem zmien vo výučbe náboženstva bola zrušená aj výchova k rodinnému životu, ktorú nahradila zdravotná výchova, ktorej súčasťou je sexuálna výchova.Čítajte viac Poľský biskup, ktorý mal zatajovať prípady zneužívania, rezignoval