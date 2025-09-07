Južná Kórea a USA sa údajne dohodli na prepustení juhokórejských pracovníkov. Soul po nich vyšle lietadlo

Podľa vyhlásenia juhokórejskej prezidentskej kancelárie vyšle Soul po ukončení nešpecifikovaných administratívnych krokov do USA lietadlo, ktoré pracovníkov privezie späť do vlasti.
Juhokórejský minister zahraničných vecí Čcho Tae-jul v sobotu uviedol, že medzi 475 zadržanými osobami bolo viac než 300 juhokórejských občanov.
Zásah v závode automobilky Hyundai uskutočnili tento týždeň americkí federálni agenti a bol najväčšou jednorazovou operáciou v dejinách vyšetrovacích aktivít ministerstva vnútornej bezpečnosti USA, píše Reuters.
Juhokórejská vláda zároveň avizovala, že sa bude snažiť zlepšiť vízový systém pre kórejských pracovníkov cestujúcich do Spojených štátov, aby sa v budúcnosti predišlo podobným incidentom.
Nedávno tiež došlo k podpísaniu obchodnej dohody medzi oboma krajinami, ktorá obsahuje fond vo výške 350 miliárd dolárov na podporu vstupu juhokórejských firiem na americký trh.
Televízia CNN s odvolaním sa na predstaviteľov Bieleho domu informovala, že americký prezident Donald Trump by mohol v októbri navštíviť Južnú Kóreu pri príležitosti summitu organizácie Ázijsko-tichomorská hospodárska spolupráca (APEC).Čítajte viac Obrovská razia v závode Hyundai: V štáte Georgia zadržali takmer 500 osôb, väčšina boli Juhokórejčania