Piaty šéf vlády za dva roky? Macron asi stratí premiéra, ktorý musí šetriť podobne ako Fico

Bayrou sa rozhodol hrať politický vabank. Tvrdí, že verí, že medzi poslancami predsa len zvíťazí zdravý rozum nad trestuhodnou nezodpovednosťou. Ide mu o to, aby vyslovili dôveru vláde, ktorá presadzuje prísne úsporné opatrenia.
Svoj zámer oznámil 25. augusta s tým, že dáva poslancom dva týždne, aby si vybrali medzi chaosom a zodpovednosťou. „Áno, je to riskantné, ale oveľa väčšie riziko je nič nerobiť. Budem bojovať ako pes, aby som 8. septembra uspel," povedal vtedy pre týždenník L'Express.
Úplne opačne to vidí exprezident Nicolas Sarkozy: „Rozhodnutie Bayroua požiadať o vyslovenie dôvery považujem za politickú samovraždu," zdôraznil pre denník Le Figaro. Sarkozy, ktorý sa už neangažuje v politike, dodal, že jediné riešenie vidí vo vypísaní predčasných volieb.
Po dvoch týždňoch od apelu predsedu vlády na zodpovednosť politikov, ktorí majú v rukách jeho osud, je jasné, že ich nepresvedčil. „Ôsmy september sa stane dňom víťazstva ľudu, keď prinútime premiére odísť," citovala agentúra AFP lídra krajnej ľavice Jeana-Luca Mélenchona. Zároveň upozornil, že bez ohľadu na predpokladaný pád Bayroua sa už v stredu 10. septembra uskutočnia v celom Francúzsku demonštrácie. „Hnev je oprávnený. Situácia je pre mnohých ľudí neznesiteľná," poznamenal Mélenchon v súvislosti plánmi výrazných škrtov v štátnych výdavkoch.
Nad Bayrouom sa nezľutovali ani predstavitelia krajnej pravice. „Vyzývame na veľmi rýchle rozpustenie parlamentu. Čím skôr sa vrátime k volebným urnám, tým skôr Francúzsko bude mať rozpočet," podčiarkla líderka krajnej pravice Marine Le Penová. „Nestal sa žiadny zázrak, ktorý by zmenil názor našej strany," podotkla po stretnutí s Bayrouom.
Na čele vlády stojí Bayrou od decembra 2024, keď ho do funkcie vymenoval prezident Emmanue Macron. Ak po dnešnom hlasovaní nezíska dôveru, Francúzsko bude hľadať už piateho premiéra v priebehu necelých dvoch rokov.
Bayrou hovorí, že vysoká zadlženosť štátu predstavuje „smrteľné nebezpečenstvo" v prípade, že sa proti rastúcemu dlhu nezasiahne. Jeho vláda preto presadzuje zníženie rozpočtového schodku z tohtoročných 5,4 percenta hrubého domáceho produktu (HDP) na 4,6 %. Plán počíta s úsporami až okolo 44 miliárd eur.
Nevyhnutné úspory čakajú aj vládu na Slovensku. Koalícia finišuje s prípravou druhého konsolidačného balíčku. Jedno z opatrení, ktoré pripustil premiér Robert Fico, je zrušenie dvoch-troch štátnych sviatkov. Podobne postupuje Bayrou, ktorý navrhuje škrtnúť v kalendári dva voľné dni. Na rozdiel od Slovenska však vo Francúzsku prichádza do úvahy aj možnosť, že štát prestane na nejaký čas zvyšovať dôchodky. V hre je aj zásah do iných oblastí sociálnej podpory. Nemožno sa preto čudovať, že z prieskumov verejnej mienky vyplýva, že Bayrou je najmenej obľúbený premiér v krajine od roku 1958.
Francúzsko sa nachádza v situácii, keď je evidentné, že musí šetriť, ale na druhej strane plánované opatrenia vyvolávajú vlnu nevôle. Deficit rozpočtu vlani dosiahol až 5,8 percenta HDP, čo je takmer dvojnásobok prípustného limitu v EÚ, ktorý predstavuje tri percentá. Dlh štátu vyskočil v prvom štvrťroku 2025 už na 3,3 bilióna eur, čo je až 114 percent HDP.