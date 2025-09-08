Zaútočí Trump na Venezuelu? Analytik vysvetlil, čo by USA želali Madurovi

Američania už zlikvidovali loď, ktorú vraj využívali pašeráci drog, a zabili 11 ľudí. Minister zahraničných vecí Marco Rubio minulý týždeň informoval, že útok nariadil osobne prezident Trump. Loď bolo možné zastaviť, a tak použitie sily vyvoláva otázky, či Američania porušili medzinárodné právo a vlastné zákony. Pre Pravdu situáciu vysvetlil Wilder Alejandro Sánchez, šéf konzultačnej spoločnosti Second Floor Strategies vo Washingtone a analytik, ktorý sa špecializuje na obranu, bezpečnosť a geopolitiku v Latinskej Amerike.
Čo vieme o vyslaní amerických vojenských síl k Venezuele?
Bolo by nesprávne tvrdiť, že Američania sústreďujú sily okolo Venezuely. Áno, v Karibiku je flotila zložená približne z ôsmich amerických vojnových lodí a jednej ponorky s jadrovým pohonom, ale americká vláda nešpecifikovala, kde presne sa tieto plavidlá nachádzajú. Som si pomerne istý, že nie sú vo venezuelských, ale v medzinárodných vodách. Chcel som spresniť ich polohu, aby si ľudia nemysleli, že sú hneď pri venezuelskom pobreží. Podľa toho, čo vieme, je teda v súčasnosti v Karibiku asi osem lodí. Hovoríme o troch torpédoborcoch triedy Arleigh Burke s riadenými strelami, jednom krížniku triedy Ticonderoga, dvoch plavidlách na prepravu, jednej obojživelnej útočnej lodi triedy Wasp – Iwo Jima, jednej menšej bojovej lodi a ponorke USS Newport News s jadrovým pohonom. Okrem toho sú tam aj nejaké letecké sily, ktoré americká strana bližšie nešpecifikovala. (Washington oznámil, že na Portoriko poslal 10 stíhačiek F-35, pozn. red.)
Čo sa týka pozemných síl, USA nemajú v Karibiku veľa základní. Jedna je, samozrejme, Guantánamo na Kube a ďalšie sú v Hondurase a Salvádore. Biely dom však informoval, že na vojenský výcvik do Portorika vyslal skupinu príslušníkov námornej pechoty. Portoriko je karibský ostrov, takže jeho terén a podnebie sú podobné tomu vo Venezuele.
Americké sily už zlikvidovali v oblasti jeden čln, ktorý údajne patril pašerákom drog.
Mali to byť teroristi z kartelu Tren de Aragua. Biely dom vyhlásil, že prijímali rozkazy od venezuelského prezidenta Nicolása Madura. To je dôležité pripomenúť. Washington totiž už predtým obvinil prezidenta Madura z toho, že je vodcom neslávne známeho Cartel de los Soles, čiže Kartelu sĺnk. Kontakty medzi venezuelskou vládou a Tren de Aragua sú dosť nejasné. Americká vláda však tvrdí, že Caracas priamo riadi tento konkrétny kartel. Mám pocit, že z tohto incidentu vyplynie ešte veľa otázok. Opakujem, že Spojené štáty vyhlásili, že títo ľudia neboli len pašeráci drog, ale teroristi, čo z pohľadu Washingtonu pravdepodobne právne útok ospravedlňuje.Čítajte viac Expert: Trump varí demokraciu v USA ako žabu. Je to politický jednorožec
Samozrejme, členovia drogových kartelov môžu byť mimoriadne brutálni, ale je ich označovanie za teroristov nejakým spôsobom užitočné?
Ako som vravel, z právneho hľadiska je to pravdepodobne užitočné, pretože to vláde umožňuje vykonávať určité opatrenia, ktoré by nemohla urobiť, ak by ich označila len za zločincov alebo podozrivých. Asi to Trumpovej vláde pomáha aj z hľadiska komunikácie s verejnosťou. Môže tvrdiť, že títo ľudia neboli len zločinci, ale násilní teroristi, ktorí sa dajú prirovnať k organizáciám, akými sú Islamský štát alebo Al-Kajdá. To ospravedlňuje kroky Washingtonu.
Ale, viete, pochádzam z Latinskej Ameriky a venujem sa dianiu v tejto oblasti. Môj región má dlhú históriu vnútorných konfliktov a my sme rôzne skupiny, ktoré sa do nich zapojili, označovali najrozličnejším spôsobmi. Hovorili sme o pašerákoch drog, narkoteroristoch aj rebelantoch. Z môjho pohľadu je terorista niekto, kto má okrem páchania zločinov aj nejakú ideológiu, či už politickú, sociálnu, alebo náboženskú. O ľuďoch, ktorých Američania zlikvidovali, nevieme nič, okrem toho, že zrejme patrili ku kartelu Tren de Aragua. Takže ja by som ich neoznačil za teroristov. Chápem však, prečo to americká vláda robí – aby ospravedlnila svoje konanie.Čítajte viac Rusko a Čína verzus Západ: hrozí vojna na dvoch frontoch? Scenáre vysvetľuje generál z Austrálie
Autoritársky venezuelský prezident Nicolás Maduro tvrdí, že USA sa usilujú o zmenu režimu v jeho krajine. Ako hodnotíte takéto vyhlásenie?
Caracas je nepriateľom Washingtonu už od roku 1999, keď sa dostal k moci Hugo Chávez. Ten vládol do roku 2013, a keď zomrel, nastúpil Maduro. Venezuela má naďalej silné vzťahy s Ruskom, Čínou, Iránom a pôvodne aj s krajinami ako Nikaragua a Kuba. USA všetky tieto štáty vnímajú ako protivníkov, konkurentov a bezpečnostné hrozby. Venezuelská vláda je tiež zapojená do obchodu s drogami, ktorý prechádza cez jej územie, a ohrozuje aj svojho suseda Guyanu pre spor o región Essequibo. Počas posledných desaťročí Chávezove a Madurove vlády obviňovali Washington z organizovania akcií vrátane vysielania žoldnierov, útokov dronmi a podobne, ktoré vraj mali priniesť zmenu režimu v krajine. Momentálne vyjadrenia venezuelského prezidenta preto nie sú ničím výnimočným.
USA by chceli v Caracase vidieť demokratickejšiu a transparentnejšiu vládu, ktorá rešpektuje ľudské práva a lepšie riadi krajinu. Nemyslím si však, že Spojené štáty momentálne chystajú zmenu režimu. Pravdou však je, že vojenské kroky USA Madurova vláda označila nielen za národnú, ale aj za regionálnu hrozbu. Venezuelský prezident vyhlásil, že cieľom Ameriky nie je len zmena režimu, ale aj ropa a plyn krajiny. Maduro sa teda snaží získať si domácu podporu, a zároveň hovorí iným krajinám v regióne, že ony môžu byť na rade po Venezuele.
No chcem zdôrazniť, že neverím, že USA chcú napadnúť Venezuelu. Som si istý, že Trump a pravdepodobne celá jeho vláda by radi videli koniec Madura. Ale Amerika nemá záujem o vojenskú akciu vo Venezuele, ktorá by sa podobala na konflikt s Irakom. Stálo by to veľa životov a peňazí a pravdepodobne by to vyústilo do nejakej partizánskej vojny. Som si istý, že USA by dokázali vojensky poraziť venezuelskú armádu. Ale neverím, že americká vláda chce spustiť dlhodobú operáciu proti Madurovmu režimu s tým, že by do nej nasadila pozemné jednotky.Čítajte viac Je Trump fašista? Odborník na demokraciu by ho takto nenazýval
Hoci je to teda veľmi nepravdepodobné, ako by mohla hypoteticky vyzerať vojna USA s Venezuelou?
Zopakujem, že si nemyslím, že Spojené štáty chcú operáciu s nasadením pozemných jednotiek. Ale najhoršie, čo by mohla venezuelská vláda urobiť, je, že by zaútočila na americké námorné sily. Washington by tak dostal zámienku na zásah. Ak Venezuelčania začnú strieľať na americké lode či lietadlá a niekoho zrania alebo niekto zomrie, Amerika odpovie. No ani v takom prípade nepredpokladám nasadenie pozemných jednotiek USA. Skôr by sme mohli byť svedkami niečoho, čo sa stalo pred niekoľkými mesiacmi v prípade Iránu. Teda, že by USA využili cielené letecké údery a bojové lietadlá alebo strely Tomahawk by zasiahli špecifické kľúčové miesta s cieľom oslabiť Madurovu vládu. Keby sa niečo také stalo, myslím si, že potom bude Washington dúfať, že režim sa zrúti. Že by to presvedčilo Venezuelčanov, aby protestovali a zvrhli Madura. Lebo by si ľudia povedali, že vláda ich vtiahla do vojny, ktorú nechcú. Z pohľadu Washingtonu by to bol najlepší scenár. Prípadne, že by zásah USA presvedčil nejakého generála v Caracase, že Maduro musí skončiť, lebo zašiel priďaleko.
Vidíte signály možnej vnútornej politickej zmeny vo Venezuele?
Venezuelčania sú unavení z Madura, ale aj z protestov. Demonštrovali už veľmi veľa ráz. Ľudia aj hlasujú, ale venezuelská vláda stále podvádza, takže by som ani netvrdil, že v krajine sa konajú voľby. Proti protestom má vláda už nastavený overený scenár. Demonštrantov nechá unaviť a potom proti nim vyšle políciu, národnú gardu a ozbrojené sily. Nasledujú násilnosti a protestujúci si nakoniec povedia, že to nikam nevedie a vrátia sa domov, do práce a snažia sa prežiť. Už si ani nepamätám, nakedy sú naplánované ďalšie venezuelské voľby, ale vôbec nedúfam, že budú slobodné alebo spravodlivé. Nie je celkom jasné, aký je momentálne stav venezuelskej opozície a politických strán, a aká je ich stratégia. Je možné, že sa budú naďalej usilovať poraziť vládu vo voľbách aspoň na miestnej a regionálnej úrovni. V každom prípade, bol by som veľmi prekvapený, keby bola v tejto chvíli opozícia optimistická, pretože situácia sa pre ňu stále zhoršuje.Čítajte viac Trumpova vláda je revolučná ako Stalin, tvrdí nemecký analytik
USA ponúkajú 50 miliónov dolárov za zatknutie Madura a Trumpova vláda ho označila za hlavu Kartelu sĺnk. No niektorí analytici pochybujú, či takéto organizácia vôbec existuje. Čo si myslíte vy?
Existuje niekoľko dôveryhodných informácii o venezuelských občanoch, ktorí v Karibiku využívajú „narkočlny“ alebo pracujú pre kartely pôsobiace v Kolumbii a inde. O tom, samozrejme, nepochybujem. Americká vláda verí, že Kartel sĺnk vedie samotný Maduro a ďalší vysokopostavení venezuelskí predstavitelia, a ministerstvo financií USA na nich uvalilo sankcie. Dominikánska republika 2. septembra oznámila opatrenia proti Kartelu sĺnk. Uznesenie však priamo nespomína Madura, len hovorí, že je zamerané na túto organizáciu za obchodovanie s drogami. Nepíše sa v ňom, kto sú jej šéfovia alebo vodcovia. A kolumbijský prezident Gustavo Petro nedávno na sociálnej sieti Twitter (X) poznamenal, že Kartel sĺnk ani neexistuje.
Osobne si nie som istý, či je prezident Maduro hlavou drogovo-teroristickej organizácie s názvom Kartel sĺnk. Minimálne je však určite vinný z tolerovania existencie a činnosti drogových kartelov vo Venezuele. A nepochybujem o tom, že v jeho vláde a ozbrojených silách sú ľudia, ktorí sú spojení s drogovými a inými zločineckými skupinami. O Karteli sĺnk sa debatuje tri desaťročia. Mám priateľov, ktorí skutočne veria, že existuje. Ale poznám aj iných analytikov, ktorí sa pýtajú, či má Maduro naozaj niečo spoločné s touto organizáciou. Ja na to stále nemám odpoveď. No faktom je, že vo Venezuele pôsobia niektoré kartely beztrestne, a rovnako aj kolumbijskí narkopovstalci. Vláda v Caracase je vinná z toho, že im poskytla útočisko.Čítajte viac V rozdelenom svete by trpelo aj Slovensko. Exšéf britskej tajnej služby: Trump, Putin a Si chcú sféry vplyvu
Povedali ste, že Washington by rád videl vo Venezuele demokratickejšiu a transparentnejšiu vládu. Možno áno. No v prípade Trumpa pochybujem o tomto postoji. Naozaj veríte tomu, že šéfovi Bieleho domu záleží na demokracii vo Venezuele, alebo by mu stačilo mať vládu v Caracase na svojej strane bez ohľadu na režim?
Biely dom chce mať v Latinskej Amerike a Karibiku spojencov a partnerov. V minulosti, čo siaha do studenej vojny, preto Washington v regióne podporil viaceré prevraty. Viedlo to k diktatúre Augusta Pinocheta v Čile, či k tomu, že v Strednej Amerike sa k moci dostali hrozné junty, ktoré príšerným spôsobom porušovali ľudské práva. V americkej vláde sú určite ľudia, ktorí by vo Venezuela radi videli človeka, s ktorým by boli spokojní, keby bol spojencom USA. Chceli by len, aby sa postavil proti Rusku či Číne a nezaujímalo by ich, či porušuje ľudské práva. Zároveň však poznám veľa ľudí, ktorí pracujú pre americkú armádu a vládu, a ktorí naozaj veria v dobrú správu vecí verejných a spravodlivé a transparentné voľby a chcú to aj pre Venezuelu.