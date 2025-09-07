USA majú recept, ako dotlačiť Putina k rokovaniam. Rátajú s úplným zrútením ruskej ekonomiky

„Ak sa USA a (Európskej únii) podarí zaviesť ďalšie sankcie, sekundárne clá na krajiny, ktoré nakupujú ruskú ropu, ruské hospodárstvo sa úplne zrúti a to privedie prezidenta Putina k rokovaciemu stolu,“ vyhlásil Bessent v televízii NBC.
Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa je podľa ministra pripravená zvýšiť tlak na Rusko. „Potrebujeme, aby nás naši európski partneri nasledovali, pretože ak to USA a EÚ urobia spolu, bude sa rozhodovať, či vydrží dlhšie ukrajinská armáda alebo ruská ekonomika,“ doplnil.
Trump je frustrovaný tým, že sa mu nedarí zastaviť vojnu na Ukrajine, o ktorej pri januárovom nástupe do funkcie tvrdil, že ju dokáže skončiť rýchlo. Šéf Bieleho domu dosiaľ neuvalil nové sankcie na Rusko ani Čínu, popredného nákupcu ruskej ropy. Zvýšil však clá na dovoz z Indie do USA, ktorá je ďalším významným odberateľom ruských energetických surovín.
Prvé veľké rokovania medzi Trumpom a Putinom sa uskutočnili 15. augusta 2025 na Aljaške. Hoci americký prezident hovoril o „produktívnom“ stretnutí, summit nepriniesol žiadnu dohodu. Putin požadoval kontrolu nad Donbasom výmenou za prímerie, čo Kyjev okamžite odmietol.
Po samite nasledovala nová vlna ruských útokov na Ukrajinu. Prezident Volodymyr Zelenskyj stretnutie kritizoval ako jednostranné, keďže Ukrajina nebola priamo pri rokovaniach. Trump následne navrhol trilaterálne stretnutie USA, Ruska a Ukrajiny, no termín ani formát doteraz neboli dohodnuté.
Podľa kritikov dal summit Putinovi diplomatickú legitimitu bez reálnych ústupkov zo strany Moskvy. Ruské požiadavky na územné zmeny a ukrajinská snaha o zachovanie celistvosti krajiny tak momentálne zostávajú nezlučiteľné.