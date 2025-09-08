Fialovi sa euro nepozdáva. Chce však pre Čechov získať Euro. Prečo sa by sa mu to tak skoro nepodarilo?

Česko patrí medzi sedem členských štátov EÚ, ktoré nepatria do eurozóny. Od 1. januára 2026 do nej pribudne Bulharsko. Celkovo bude potom 21 krajín únie, v ktorých sa používa euro. Spolu s Českom zostanú naďalej mimo Rumunsko, Maďarsko, Poľsko, Švédsko a Dánsko. (Rumuni uvažujú, že by do eurozóny vstúpili od roku 2027 alebo 2028.)
Podpora pre prijatie eura je medzi českými občanmi dlhodobo nízka, čo sa logicky odzrkadľuje v názoroch veľkého počtu politických strán a hnutí. Opozícia nechce ani počuť o spoločnej európskej mene.Čítajte aj Bude mať Česko zahraničnú politiku na štyri svetové strany ako Slovensko? Analytik vyhodnotil povolebné scenáre
Vo vláde sa prikláňa k používaniu českej koruny pravicový premiér Petr Fiala. Jedna vec je z jeho pohľadu euro a druhá Euro. Volebná koalícia SPOLU, ktorú tvoria Fialovi občianski demokrati, ľudovci a strana TOP 09, si dala do svojho programu plán, že Česká republika v budúcnosti usporiada majstrovstvá Európy vo futbale. „Naša krajina je úspešná v organizovaní športových akcií. Prečo by nemohla mať ambíciu usporiadať Euro vo futbale. Nie je to nič samozrejmé, ale populistické to nie je," citoval Fialu server iDNES.
Futbalových fanúšikov Fiala nepochybne zaujme, má to však niekoľko háčikov. Česko by sa nestalo usporiadateľom šampionátu viac ako desaťročie. V roku 2028 sa bude hrať v Británii a v Írsku, v roku 2032 v Turecku a v Taliansku. Server iDNES poznamenal, že uchádzači o Euro 2036 môžu predložiť žiadosť od októbra tohto roku, čo bude krátko po voľbách do dolnej komory českého parlamentu. Ani keby Fiala zostal na čele vlády (zrejme ho nahradí opozičný líder Andrej Babiš), na pôde UEFA by nepochodí. Prečo?Čítajte viac Fiala hovorí o predavačovi strachu a Babiš o najväčšom strašidle. Rozhodnú o novej vláde kamaráti z detstva?
Od roku 2016 sa mohli uchádzať o Euro iba krajiny, ktoré majú aspoň desať štadiónov s minimálnou kapacitou 30-tisíc divákov. Ako upozornil iDNES, štyri z nich musia byť pre 40-tisíc fanúšikov, minimálne jeden pre 50-tisíc a jeden potrebuje mať najmenej 60-tisíc sedadiel. „Minimálne podmienky v súčasnosti nespĺňa žiadny štadión z českých klubov," zdôraznil server s tým, že najväčšia futbalová aréna slúži len pre necelých 20-tisíc divákov. Je ním Eden, kde hráva svoje domáce zápasy Slavia Praha. Sparta Praha na Letnej je pre menej ako 19-tisíc fanúšikov.
Naopak, téme zavedenia eura sa Fiala vyhýba v predvolebnej kampani, čo však neplatí o ostatných koaličných strán. Keď prezident Petr Pavel vo svojom novoročnom prejave podporil výmenu spoločnej európskej meny za českú korunu, ľudovci reagovali tak, že je racionálne to urobiť, no nechceli by sa s takým rozhodnutím ponáhľať. Viac-menej podporili niečo, čo je podľa nich v nedohľadne…Čítajte viac Babiš pred voľbami vydal knihu, ale program tají. Najradšej by vládol sám. A môže inšpirovať Slovensko so zvyšovaním penzií?
Predstavitelia TOP 09 by radi videli euro v Česku od roku 2030. „Po vstupe ich strany do koalície SPOLU však museli túto tému dať do úzadia. Občianski demokrati aj ľudovci sú totiž k spoločnej mene opatrnejší," pripomenul server Novinky.
Starostovia a nezávislí (STAN), ktorí sú koaličnou stranou Fialovej vlády, na jar tohto roku podotkli, že podporujú zavedenie eura od roku 2029. Tento názor teraz potvrdil a len mierne ho upravil ich líder Vít Rakušan: „Chceme prijať euro v najbližšom možnom termíne. Za reálny považujeme rok 2029 alebo 2030," citovali ho viaceré české médiá. „Nedokážem si predstaviť, že by som podpísal akúkoľvek koaličnú zmluvu, keby v nej nebolo vytvorenie funkcie splnomocnenca pre vstup do ERM II," podčiarkol Rakušan. Zapojenie sa do Európskeho mechanizmu výmenných kurzov, čo je obsah tejto skratky, je dôležitou podmienkou pre krajiny, ktoré chcú vstúpiť do eurozóny. STAN a TOP 09 sú strany, ktoré majú veľa proeurópskych voličov, takže ich verejne prezentovaný názor na euro je pochopiteľný.Čítajte viac Škandál v ANO: Poslankyňu obvinili, že chcela dať zabiť psa exmanželovej partnerky. Balaštíková sa bráni, pozastavila si členstvo v hnutí
Fiala sa nazdáva, že o prijatí spoločnej európskej meny sa môže v Česku začať vážne hovoriť, až keď to bude pre krajinu ekonomicky a politicky výhodné. Zároveň poukazuje na náladu medzi občanmi: „Ak chcete euro, presviedčajte ľudí vo vašom okolí. Keď prehovoríte polovicu spoločnosti, politici sa potom budú môcť do toho pustiť," poznamenal na jednom z predvolebných mítingov. Dodal, že z jeho strany nejde o nijaký alibizmus. Z vlastnej vôle však nehovorí o tom, prečo by mohlo byť euro pre Čechov výhodné. Vyzerá to tak, že si uvedomuje slabú podporu pre zavedenie eura v prieskumoch verejnej mienky.
V Česku zjavne existuje veľký rozdiel v pohľade na euro medzi podnikateľmi a bežnými občanmi. Z prieskumu spoločnosti PwCEo Survey vyplynulo, že jeho prijatie podporuje 70 percent riaditeľov firiem. Naopak, výsledok ankety pre server iRozhlas ukázal, že euro by chcela používať iba necelá štvrtina opýtaných Čechov. Medzi respondentmi, ktorí majú jasný názor, sú až takmer tri štvrtiny takých, čo sú proti.