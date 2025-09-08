ONLINE: Trump chce hovoriť s Putinom i európskymi lídrami. Telegraph: Ukrajina je sama, z Európy idú len reči, žiadne činy

5:00 Americký prezident Donald Trump uviedol, že počas pondelka a utorka pricestujú do Spojených štátov niektorí európski lídri, aby s ním prerokovali ďalší postup v dosiahnutí prímeria na Ukrajine. Informovala o tom agentúra Reuters, podľa ktorej Trump bližšie nešpecifikoval, ktorí európski lídri priletia. Uviedol však, že dôjde k individuálnym stretnutiam.
Po návrate z tenisového turnaja US Open v New Yorku Trump novinárom tiež povedal, že čoskoro bude hovoriť s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. „Veľmi skoro. V najbližších pár dňoch. Pozrite, my to vyriešime. Situáciu medzi Ruskom a Ukrajinou. My to vyriešime,“ povedal prezident na otázku novinárov, kedy sa hovor medzi ním a Putinom uskutoční.
Podľa stanice CNN prezident Trump naznačil, že jeho administratíva je pripravená pristúpiť k druhej fáze sankcií proti Rusku. Náznaky prichádzajú v čase, keď americký líder začína byť čoraz viac frustrovaný nedostatkom pokroku v mierovom procese na Ukrajine. V nedeľu opäť zopakoval, že nie je spokojný s tým, čo sa deje na Ukrajine. „Nie som nadšený z toho, čo sa tam deje,“ povedal Trump o najnovších ruských útokoch. „Verím, že to vyriešime. Ale nie som s nimi spokojný. Nie som spokojný s ničím, čo súvisí s touto vojnou,“ dodal prezident USA.
4:55 Európa klame Ukrajinu, žiadne vojská neprídu na jej záchranu. Stretnutie koalície „ochotných“ minulý týždeň prinieslo veľa odvážnych slov – vrátane dohody v princípe o tom, čo francúzsky prezident Emmanuel Macron nazval „silami zabezpečenia Ukrajiny“, napísal minulý týždeň britský denník The Telegraph. Ale v Macronovom pláne je len jeden problém a volá sa Vladimir Putin. Lídri Európy odmietajú hovoriť s Kremľom od začiatku ruskej rozsiahlej invázie – čo môže vysvetľovať, prečo sa zdá, že nepočuli Putinov často opakovaný odkaz, že rozhodne odmieta myšlienku prítomnosti NATO na Ukrajine. Je vskutku úplne jasné, že medzi Putinovými hlavnými ospravedlneniami invázie bola práve snaha zabrániť ukrajinskému smerovaniu na Západ a odrezať jeho spojenie s NATO, uviedol britský denník.
To robí z Macronovho plánu poslať vojakov na Ukrajinu súčasť problému, nie riešenia. Putin nikdy nesúhlasil s mierovými silami NATO, tak prečo o nich Európania vôbec hovoria? Jediná odpoveď je ďalšia prázdna šou „solidarity“ s Volodymyrom Zelenským, ktorý veľakrát podával ruky a objímal svojich európskych priateľov. Ale v skutočnosti majú Zelenskyj a všetci Ukrajinci dobrý dôvod byť veľmi nahnevaní na svojich spojencov v EÚ. Áno, európska a americká vojenská pomoc pomohla Ukrajine zastaviť oveľa väčšiu ruskú armádu, podotýka The Telegraph. Ale príbeh tejto triapolročnej vojny je príbehom neustálych oneskorení a nedostatočného zásobovania. Pokiaľ ide o splnenie sľubu kanadského vtedajšieho premiéra Justina Trudeaua z roku 2022 poskytnúť Kyjevu „všetko, čo potrebuje, na tak dlho, ako to bude potrvá“, Západ bol vždy všade o deň neskôr a o dolár v mínuse, dodáva denník.
Pripomína, že „osudový nesúlad medzi západnými slovami a činmi“ siaha až do čias anexie Krymu v roku 2014, kde síce vtedajšia nemecká kancelárka Angela Merkelová prisahala, že „hranice Európy sú a zostanú nemenné“ a že Putinova agresia nebude tolerovaná, ale následne Nemecko podpísalo zmluvu o výstavbe druhej vetvy plynovodu Nord Stream, čo by zvýšilo závislosť od ruského plynu a nalialo viac peňazí do Putinových pokladníc. Kremeľ bol síce prekvapený, ako rýchlo sa Západ dokázal zmobilizovať pri pomoci Ukrajine, ale zároveň sa chcel vyhnúť vojne s Ruskom. „Putinova brutálna invázia a jeho pokračujúce útoky na ukrajinských civilistov naďalej rozhorčujú západných voličov, ale rovnako nikto nechce viesť jadrovú vojnu kvôli Donbasu,“ uvádza Telegraph.
Tá istá logika platí aj pre ten šialený plán európskych mierových síl, píše The Telegraph. Napriek Macronovej podpore „zabezpečujúcich síl“ na Ukrajine, takmer 68 percent respondentov vo Francúzsku povedalo anketárom, že sú proti nasadeniu svojich vojakov do nebezpečenstva, ak boje ešte prebiehajú. Ale jediný zmysel ozbrojenej odstrašujúcej sily spočíva v tom, že musí byť dôveryhodnou vojenskou hrozbou, pripravenou bojovať a zomrieť, ak bude treba. A hoci 26 z 35 západných krajín zúčastnených na debate koalície ochotných teoreticky súhlasilo s „nasadením vojakov alebo poskytnutím prostriedkov na podporu mierových síl vo vzduchu alebo na mori“, všimnite si dobre to úzkostlivé slovičko „alebo“. Mnoho lídrov sa zdá byť ochotných podporiť mierové sily. Koľkí sú však ochotní poslať deti svojich voličov zomrieť za Ukrajinu, to sa ešte uvidí, uvádza Telegraph.
Možno najvýznamnejším na minulotýždňovom stretnutí koalície ochotných bolo to, čo nebolo povedané. Zmizla akákoľvek reč o členstve Ukrajiny v NATO. To je jedna z kľúčových požiadaviek Kremľa. Ak rozkódujeme sumár Ursuly von der Leyenovej o bezpečnostných zárukách zameraných na to, aby sa Ukrajina stala „ocelovým ježkom“, znamená to, že pokiaľ ide o to, ako čeliť budúcim ruským agresiám, Kyjev je sám – zatiaľ čo jeho spojenci sa držia v bezpečnej vzdialenosti, dodáva britský Telegraph.