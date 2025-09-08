Milei utrpel porážku v srdci Argentíny. Jeho konzervatívna aliancia jasne prehrala v provinčných voľbách

Voľby v najľudnatejšej argentínskej provincii boli považované za barometer nálad obyvateľov Argentíny. Žije tam približne 40 percent argentínskych voličov, provincia sa tiež podieľa na viac ako 30 percentách hrubého domáceho produktu krajiny.
Rozdiel medzi Mileiho stranou a peronistami z Fuerza Patria bol výrazne väčší, ako predpovedali prieskumy. Účasť vo voľbách bola vysoká a dosiahla približne 63 percent.
Krátko po oznámení prvých výsledkov Milei priznal „jasnú porážku“ a sľúbil, že urýchli svoje ohlásené reformy.Čítajte aj Po pol roku Mileiho úsporných opatrení žije v Argentíne viac ako polovica ľudí v chudobe
Pravicový populista a samozvaný „anarchokapitalista“ Milei presadzuje drastickú politiku úsporných opatrení, v rámci ktorej boli prepustené tisíce štátnych zamestnancov, zoškrtané dotácie a zastavené práce na verejných stavbách. Podarilo sa mu tým dosiahnuť prvý rozpočtový prebytok Argentíny za 14 rokov a výrazne znížiť infláciu.
Negatívom bol pokles výkonu ekonomiky, strata pracovných miest a škrty v dôchodkoch a podpore ľudí so zdravotným postihnutím. Proti úsporným opatreniam vlády sa opakovane konajú protesty.
Na Mileiho neúspechu sa podpísal aj korupčný škandál v agentúre pre osoby so zdravotným postihnutím, do ktorého bola zapletená jeho sestra Karina Mileiová. Tri dni pred voľbami utrpel Milei ďalší neúspech, keď Kongres prelomil jeho veto voči zákonu zvyšujúcemu príspevky pre ľudí so zdravotným postihnutím.