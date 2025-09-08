Španielsko obviňuje Izrael z genocídy. Sánchez zatvára dvere vojakom a chystá embargo

Španielsko podľa Sáncheza zakáže vstup na svoje územie Izraelčanom zapojeným do bojov na palestínskom území a vyhlási na Izrael zbraňové embargo. Posilní tiež svoju humanitárnu pomoc pre obyvateľov Pásma Gazy a zvýši podporu Palestínskej samospráve. Sánchez to oznámil v televíznom prejave.
„To, čo robí Izrael, nie je obrana, je to vyhladzovanie národa, ktorý sa nemôže brániť,“ uviedol Sánchez k situácii v Pásme Gazy. Španielsky úrad vlády dnešné vystúpenie označil za predstavenie „opatrenia proti genocíde v Pásme Gazy“ a samotný Sánchez toto slovo aj použil. Dianie v Pásme Gazy označil „za jednu z najhanebnejších udalostí 21. storočia“. Dodal, že Španielsko opakovane odsúdilo teroristické útoky Hamasu zo 7. októbra, ktoré izraelskú vojnu vyvolali.
Sánchez uviedol, že Španielsko vládnym dekrétom zastaví všetky obchodovania so zbraňami a vojenským materiálom s Izraelom. Španielsko tiež napríklad neumožní využívať prístavy v krajine lodiam, ktoré prevážajú palivo pre izraelskú armádu. Španielska vláda chce zakázať vstup na svoje územie ľuďom priamo zapojeným do páchania genocídy v Pásme Gazy. Celkovo Sánchez oznámil deväť opatrení, ktoré podľa neho začnú platiť v krátkom čase. „Vieme, že všetky tieto opatrenia nebudú stačiť na zastavenie invázie a vojnových zločinov (v Pásme Gazy), ale dúfame, že sa zvýši tlak na (izraelského) premiéra (Benjamina) Netanjahua a jeho vládu, aby čiastočne uľavili utrpeniu, ktoré zažíva palestínsky ľud,“ uviedol Sánchez.
Španielsky premiér poukázal, že už skôr Madrid urobil množstvo diplomatických krokov v snahe ukončiť vojnu v Pásme Gazy a urovnať konflikt. Medzi týmito krokmi je aj uznanie Palestínskeho štátu, čo Izrael ostro kritizuje. Španielsko v Európskej únii patrí medzi štáty, ktoré sú najkritickejšie voči počínaniu Izraela v Pásme Gazy.