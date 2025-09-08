Ruská spoločnosť sa triešti. Čoraz viac ľudí chce koniec vojny, povedal šéf ukrajinských tajných

„Niektorí sú za pokračovanie (vojny), iní sú za jej zastavenie. Počet tých, ktorí sú za jej zastavenie, sa v ostatnom období výrazne zvýšil,“ poznamenal Budanov.
Otázka, či pokračovať alebo nepokračovať vo vojne, sa údajne vo veľkom preberá predovšetkým medzi ruskými oligarchmi, pretože podľa Budanova majetok niektorých sa zväčšuje práve vďaka vedeniu nepriateľských akcií. „Kto na vojne zarába? Tí, ktorí vyrábajú zbrane, všetko, čo s vojnou súvisí, živia armádu, vyrábajú palivo a tak ďalej,“ poznamenal Budanov.
Zároveň tvrdí, že v ruských oblastiach „náchylných“ na bojové akcie, predovšetkým na severnom Kaukaze, v Čečensku a Dagestane, je v súčasnosti situácia „stabilná“ a neočakáva tam a žiadne zmeny.
„Režim je stabilný a túto situáciu udržiava. Národnooslobodzovacie hnutia existujú, ale nemajú kapacity na to, aby sa takpovediac oslobodili. Samy to nedokážu. Na to teraz nie sú pripravení,“ skonštatoval Budanov.Čítajte viac USA majú recept, ako dotlačiť Putina k rokovaniam. Rátajú s úplným zrútením ruskej ekonomiky
