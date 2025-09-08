Streľba v Jeruzaleme si vyžiadala štyroch mŕtvych, útočníci sú zneškodnení

Strelecký útok v Jeruzaleme si vyžiadal štyroch mŕtvych a ďalších piatich ťažko zranených ľudí previezli do nemocníc. Podľa spravodajského serveru The Times of Israel (ToI) to uviedla izraelská záchranná služba. Niekoľko ľudí s ľahšími zraneniami prevoz do nemocníc podľa nej ešte len čaká. Izraelská polícia predtým informovala, že zneškodnila dvoch útočníkov.
Podľa miestnych médií útok spáchali najmenej dvaja ozbrojenci, ktorí zrejme nastúpili do autobusu a začali v ňom strieľať do cestujúcich.
Agentúra AP spresnila, že k streľbe došlo na hlavnej križovatke pri severnom vstupe do Jeruzalema – na ceste, ktorá vedie k židovským osadám nachádzajúcim sa vo východnom Jeruzaleme.
Prebiehajúca vojna v palestínskom Pásme Gazy vyvolala nárast násilia aj na Izraelom okupovanom Západnom brehu Jordánu i v samotnom Izraeli. Okrem útokov palestínskych radikálov na Izraelčanov v Izraeli a v Predjordánsku bol zaznamenaný aj nárast násilných činov páchaných židovskými osadníkmi voči Palestínčanom.