Putin ruší ďalšie záväzky. Navrhuje vystúpenie Ruska z dohovoru proti mučeniu

Na to, aby takýto návrh parlamentu predložil, vyzval v auguste prezidenta premiér Michail Mišustin. Kremeľ potrebu odstúpiť od dohovoru proti mučeniu formálne odôvodňuje tým, že Rusko od roku 2023 nie je zastúpené v Európskom výbore pre zabránenie mučenia, pretože Rada Európy zablokovala voľbu nového člena z Ruskej federácie. Moskva tvrdí, že je diskriminovaná.
Stanica Deutsche Welle (DW) v auguste na svojej internetovej stránke napísala, že oznámenie Moskvy o odstúpení od európskeho dohovoru proti mučeniu možno považovať za irelevantné. Experti OSN vlani predložili dôkazy, že Rusko systematicky mučilo ukrajinských vojnových zajatcov. Tento rok v júli Európsky súd pre ľudské práva rozhodol, že Moskva je zodpovedná za porušovanie medzinárodného práva na Ukrajine, vrátane mučenia a používania znásilnenia ako nástroja pri vedení vojny.Čítajte aj Umučená a zohavená v ruskom zajatí: Ukrajina sa rozlúčila s mladou novinárkou Viktóriou Roščynovou
Rusko ratifikovalo Európsky dohovor o zabránení mučenia a neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu v roku 1998, dva roky po tom, ako sa stalo členom Rady Európy, čo je s Európskou úniou nesúvisiace medzinárodné organizácie zabezpečujúce spoluprácu členských štátov najmä pri podpore demokracie a ochrane ľudských práv. Na základe Dohovoru proti mučeniu môžu predstavitelia RE navštevovať väznice a podobné zariadenia v členských štátoch a kontrolovať podmienky väzňov.
Moskva v septembri 2022 odstúpila od Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, čím ukončila svoju povinnosť uznávať rozsudky Európskeho súdu pre ľudské práva, pripomína DW. Napriek tomu, že Rada Európy Rusko vylúčila, táto organizácia uvádza, že sa snaží s Ruskom udržiavať dialóg, aby bolo možné obnoviť monitorovacie návštevy na miestach, kde sú držaní ľudia zbavení slobody.
Ruská ľudskoprávna organizácia Tím proti mučeniu uviedla, že odstúpenie Ruska od dohovoru proti mučeniu bude znamenať „zavŕšenie likvidácie európskeho systému monitorovania ľudských práv“ a že ruskí občania prídu o poslednú formálnu medzinárodnú ochranu. Organizácia varovala, že vzniknú podmienky na to, aby sa situácia ohľadom ľudských práv v krajine ďalej zhoršovala.
Rusko je stále viazané Dohovorom OSN proti mučeniu a inému krutému, neľudskému či ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu, ktorú ratifikovalo v roku 1985. Štáty, v ktorých platia, majú podľa svojich zákonov trestať mučenie alebo poskytnúť jeho obetiam odškodnenie.Čítajte aj Sadizmus ruských väzníc: šokovaný lekár zverejnil fotku vojaka, ktorému Rusi v zajatí vypálili do tela odkaz