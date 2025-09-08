Türk obvinil Izrael z masového zabíjania a páchania vojnových zločinov v Gaze. Varoval pred eróziou medzinárodného práva

Vo svojom prejave na zasadnutí Rady pre ľudské práva OSN (UNHRC) tiež vyjadril zdesenie nad otvoreným používaním genocídnej rétoriky a „hanebnou dehumanizáciou“ Palestínčanov vysoko postavenými izraelskými činiteľmi. Izrael, podobne ako Spojené štáty, krátko po návrate amerického prezidenta Donalda Trumpa do Bieleho domu ukončil spoluprácu s UNHRC.
„Masakry palestínskych civilistov páchané Izraelom v Gaze…bránenie (prísunu) dostatočnej životne dôležitej pomoci a následné vyhladovanie civilistov, vraždy novinárov, pracovníkov OSN a zamestnancov mimovládnych organizácií a vojnové zločiny, ktorých sa dopúšťa, otriasajú svedomím sveta,“ citovala Türka agentúra AFP.Čítajte viac Izraelčania útočili na nemocnicu v Gaze. Zabili 20 ľudí, vrátane novinárov svetových agentúr a televízii. OSN žiada uvaliť na Izrael sankcie
Vysoký komisár OSN pre ľudské práva vyzval na okamžitú snahu o ukončenie krviprelievania a kritizoval prístup medzinárodného spoločenstva, ktoré podľa neho zlyháva vo svojej povinnosti voči obyvateľom Gazy. „Kde sú rozhodné kroky na zabránenie genocídy? Prečo štáty nerobia viac, aby predišli zločinným zverstvám?“ pýtal sa.
Türk zároveň zdôraznil, že takmer dva roky po vypuknutí konfliktu po smrtiacom útoku militantov z Hamasu na Izrael „tento región volá po mieri“. „Gaza je cintorín,“ poznamenal.
Vojnu v Pásme Gazy odštartoval teroristický útok Hamasu a ďalších ozbrojencov na Izrael v októbri 2023, pri ktorom prišlo o život približne 1 200 ľudí a ďalších 251 bolo unesených. V úzkom pobrežnom pásme, kde žijú viac ako dva milióny Palestínčanov, odvtedy pri izraelských útokoch podľa tunajších úradov zomrelo vyše 64 200 Palestínčanov.
Veľké časti oblasti boli úplne zničené a drvivá väčšina miestnych obyvateľov, z ktorých takmer polovica je podľa palestínskych úradov mladších ako 18 rokov, musela opustiť svoje domovy a prežíva v extrémne zložitých podmienkach.
Španielsky premiér Pedro Sánchez, podpredsedníčka Európskej komisie Teresa Riberaová, nezisková organizácia Amnesty International, ale aj dvojica izraelských neziskových organizácií dianie v Gaze označili za genocídu, teda za cielenú snahu o vyhladenie určitej skupiny obyvateľov alebo jej časti.Čítajte viac Španielsko obviňuje Izrael z genocídy. Sánchez zatvára dvere vojakom a chystá embargo
Juhoafrická republika podala už v decembri 2023 na Medzinárodnom súdnom dvore (ICJ) v Haagu žiadosť o začatie konania s Izraelom kvôli tomu, že sa podľa nej v Gaze dopúšťa genocídy.
ICJ konanie začal vlani v januári, ale zatiaľ vyniesol len niekoľko predbežných opatrení a nerozhodoval o tom, či sa Izrael genocídy dopúšťa. Izrael obvinenia odmieta a tvrdí, že chce zničiť Hamas a dosiahnuť prepustenie rukojemníkov.
Znepokojujúce trendy naberajú na popularite
Türk vo svojom prejave tiež kritizoval aj porušovanie ľudských a vojnových práv v mnohých ďalších oblastiach sveta. „Pravidlá vojny sú trhané na kusy – prakticky bez akejkoľvek zodpovednosti,“ uviedol a spomenul ruskú agresiu proti Ukrajine aj konflikty v Sudáne, Barme alebo Kongu.
Varoval tiež pred znepokojivými trendmi vrátane oslavovania násilia, ústupu niektorých štátov od multilaterálneho systému a erózie medzinárodného práva, ktoré podľa jeho slov naberajú na popularite. Za hlboko poľutovaniahodné označil odstúpenie Spojených štátov od parížskej klimatickej dohody či z Rady pre ľudské práva OSN.Čítajte viac Trump opäť úraduje: Obnova tvrdého postupu USA proti Iránu, zákaz spolupráce s UNHRC a financovania úradu pre palestínskych utečencov
Zdôraznil, že medzinárodné právo je „základom mieru, nášho globálneho poriadku a nášho každodenného života“, avšak „niekoľko vlád ho ignoruje, nedodržiava a odkláňa sa od neho“. Keď tak robia, stáva sa to normou, upozornil. Vyjadril tiež obavy zo širšej „glorifikácie násilia“.
Len niekoľko dní po tom, čo Čína usporiadala veľkolepú vojenskú prehliadku a americký prezident Donald Trump nariadil premenovanie rezortu obrany USA na ministerstvo vojny, Türk vyslovil poľutovanie nad tým, že „vojnová propaganda je všade, od vojenských prehliadok po eskaláciu rétoriky“. „Žiaľ, neexistujú žiadne mierové prehliadky ani ministerstvá mieru,“ podotkol.
Komisár ďalej varoval, že po celom svete sa porušujú pravidlá vojny – prakticky bez toho, aby za to niekto niesol zodpovednosť. Odsúdil, že podľa neho sa niektoré nemenované štáty stávajú predĺžením osobnej moci svojich vládcov“ a tiež to, že odstupujú „od multilaterálnych rámcov, inštitúcií a medzinárodných dohôd“.
V tejto súvislosti napríklad spomenul sankcie, ktoré Washington uvalil na sudcov a prokurátorov Medzinárodného trestného súdu a vydanie zatykačov na nich zo strany Moskvy.
„Postupne sa oslabuje sieť globálnej a regionálnej spolupráce, ktorá bola starostlivo budovaná desaťročia v záujme spoločného dobra. Nemôžeme sa vrátiť k zastaranému mysleniu a prístupom, ktoré viedli k dvom svetovým vojnám a holokaustu,“ dodal.Čítajte viac Trump nariadil udeliť ministerstvu obrany druhotný názov ministerstvo vojny