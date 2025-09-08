Nawrocki sa má stretnúť s Orbánom. Hovorca prezidenta kritizoval účasť Szijjártóa v Pekingu

Leškiewicz v rozhovore pre agentúru PAP spresnil, že termín stretnutia zatiaľ nie je určený, avšak dôjde k nemu pravdepodobne čoskoro. Podľa jeho slov neexistujú zatiaľ jasné dohody medzi prezidentom Nawrockým a premiérom Orbánom.
Orbán vo štvrtok na sociálnych sieťach oznámil, že jeho vláda začína obnovovať poľsko-maďarskú spoluprácu, k čomu mu signál dal práve prezident Nawrocki. Krátko predtým ukončil návštevu v Poľsku maďarský minister pre európske záležitosti János Bóka, ktorý sa počas Ekonomického fóra v Karpaczi stretol okrem iných aj s poradcom prezidenta Jackom Saryuszom-Wolským.
Hovorca prezidenta bol zároveň požiadaný o komentár k účasti šéfa maďarskej diplomacie Pétera Szijjártóa na vojenskej prehliadke v Pekingu. Ten sa na fotografii neďaleko premiéra Roberta Fica objavil v skupine s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, bieloruským lídrom Alexandrom Lukašenkom či severokórejským vodcom Kim Čong-unom.Čítajte viac Rodí sa v Číne nový svet? Si Ťin-pching ukázal Trumpovi priateľov a zbrane. Stretne sa aj s Ficom
„Určite to nie je dobrá spoločnosť,“ vyhlásil Leškiewicz a dodal že „prezident Nawrocki by nikdy nestál po boku Putina, ktorý ho navyše stíha za odstraňovanie sovietskych propagandistických objektov v Poľsku“. Zdôraznil však, že ide o vnútornú politiku maďarskej vlády, ktorá sa priamo netýka Poľska.Čítajte viac Orbán na pikniku, ktorý netradične vysielali naživo: Rusko vyhrá vojnu na Ukrajine, tá bude následne rozdelená