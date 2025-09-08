Pravda Správy Svet Riaditeľ českej tajnej služby Koudelka označil Rusko za hlavného protivníka a najväčšie riziko pre Česko

Riaditeľ českej tajnej služby Koudelka označil Rusko za hlavného protivníka a najväčšie riziko pre Česko

Rusko cieli na rozbitie súdržnosti a podkopanie dôvery verejnosti v inštitúcie, štát, právo a medzinárodné zakotvenie Česka, povedal na konferencii v Snemovni riaditeľ Bezpečnostnej informačnej služby (BIS) Michal Koudelka. Rusko označil za v tejto chvíli hlavného protivníka a najväčšie riziko pre bezpečnosť krajiny.

08.09.2025 12:39
Michal Koudelka Foto:
Riaditeľ Bezpečnostnej informačnej služby (BIS) Michal Koudelka
„Ruská federácia nechce koniec vojny na Ukrajine. Keby ho chcela, tak tú vojnu vôbec nezačala. Keby ho chcela, tak súhlasí s mierovými rokovaniami. Keby ho chcela, tak brutálne nevraždí, zámerne necieli na civilistov, na ženy, deti, nevinných bezbranných občanov Ukrajiny,“ povedal. Všetci by si podľa neho mali byť istí, že to isté by Rusi robili aj v Česku.

Video

Ukrajinci dnes podľa Koudelku bojujú aj za slobodu ČR. „Dávajú nám čas, aby sme sa pripravili na možnú ruskú agresiu,“ povedal. „Rusko rozumie iba sile a Česko musí byť silné nielen z hľadiska moderných zbraní a armády, ale musí tiež ukázať odhodlanosť slobodu brániť,“ dodal.

Čeliť Rusku možno podľa neho jednotou, odhodlaním a spoluprácou. „Naša spolupráca ako na domácej pôde, tak na medzinárodnej pôde je excelentná, výborná a veľmi zásadne prispieva k bezpečnosti ČR,“ ocenil.

V súvislosti so spravodajskými službami dnes Koudelka vo svojom krátkom vystúpení označil za dôležitú komunikáciu s verejnosťou. „Verejnosť dnes má nárok a právo vedieť, akým hrozbám čelíme a za čo sú vydávané veľké prostriedky zo štátneho rozpočtu,“ podotkol.

Dôležitý je podľa neho aj prístup a práca novinárov a slobodná žurnalistika. „Novinári sú podľa mňa jedným z pilierov demokracie. Ale má to jednu podmienku. Aby tí novinári hovorili pravdu, pretože keď pravdu nehovoria, tak sa stávajú užitočnými idiotmi alebo priamo nástrojmi tých, ktorí chcú našu krajinu rozbíjať a oslabovať,“ doplnil.

Viac na túto tému: #Česko #bezpečnosť #Rusko #tajná služba #Michal Koudelka