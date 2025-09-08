Pravda Správy Svet V Beskydách sa prevrátil autobus so študentmi, všetci utrpeli zranenia

V Beskydách sa prevrátil autobus so študentmi, všetci utrpeli zranenia

V obci Staré Hamry v Moravskosliezskom kraji sa v pondelok prevrátil autobus, v ktorom sa viezlo 32 študentov vo veku približne 15 rokov. Podľa krajských hasičov všetci utrpeli zranenia, nik však nie je v ohrození života. Zložky integrovaného záchranného systému transportovali zranených do nemocnice. Polícia príčinu nehody vyšetruje, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

08.09.2025 13:02
debata
Desivú zrážku autobusu s nákladiakom na východe Slovenska neprežila jedna osoba. Zranených bolo 28 ľudí
Video

Zdravotnícka záchranná služba k nehode vyslala päť posádok. „Na mieste sme ošetrili 32 detských pacientov a dvoch dospelých pacientov. Podľa prvotných informácií boli traja ťažko zranení, dvaja stredne ťažko a zvyšok boli ľahké zranenia,“ uviedol vo vysielaní stanice ČT24 hovorca krajských záchranárov Petr Gaj. Dodal, že zranení boli na základe triáže rozvezení do nemocníc vo Frýdku-Místku, Novom Jičíne a Ostrave.

„Vodič autobusu pri jazde k lyžiarskemu areálu vyšiel mimo komunikáciu, kde narazil do stĺpu elektrického vedenia, potom sa prevrátil nabok. Technická chyba môže byť jednou z možných príčin. Autobus bude zaistený na ďalšie odborné skúmanie,“ uviedla polícia na sociálnej sieti X.

Na mieste zasahujú aj policajní krízoví interventi a posttraumatické tímy záchranárov a hasičov, ktorí študentom a ich rodičom poskytujú psychologickú pomoc.

nehoda, zrážka, autobus Čítajte viac VIDEO, FOTO: Desivú zrážku autobusu s nákladiakom na východe spôsobil pravdepodobne defekt. Jedna osoba neprežila. Zranených je vyše 30 ľudí
Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #nehoda autobusu