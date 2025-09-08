V Beskydách sa prevrátil autobus so študentmi, všetci utrpeli zranenia

Zdravotnícka záchranná služba k nehode vyslala päť posádok. „Na mieste sme ošetrili 32 detských pacientov a dvoch dospelých pacientov. Podľa prvotných informácií boli traja ťažko zranení, dvaja stredne ťažko a zvyšok boli ľahké zranenia,“ uviedol vo vysielaní stanice ČT24 hovorca krajských záchranárov Petr Gaj. Dodal, že zranení boli na základe triáže rozvezení do nemocníc vo Frýdku-Místku, Novom Jičíne a Ostrave.
„Vodič autobusu pri jazde k lyžiarskemu areálu vyšiel mimo komunikáciu, kde narazil do stĺpu elektrického vedenia, potom sa prevrátil nabok. Technická chyba môže byť jednou z možných príčin. Autobus bude zaistený na ďalšie odborné skúmanie,“ uviedla polícia na sociálnej sieti X.
Na mieste zasahujú aj policajní krízoví interventi a posttraumatické tímy záchranárov a hasičov, ktorí študentom a ich rodičom poskytujú psychologickú pomoc.