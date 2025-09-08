Krvavé protesty v Nepále: Demonštranti sa postavili proti zákazu sociálnych médií a vládnej korupcii, polícia zabila desať ľudí

Svoj plán zablokovať prístup k vyše 20 sociálnym sieťam, medzi nimi aj k platformám Facebook a X, oznámila nepálska vláda minulý štvrtok. Ako dôvod uviedla, že tieto siete si nesplnili povinnosti registrovať sa v stanovenom termíne.
Od piatku je tak nedostupných 26 neregistrovaných platforiem, ktoré majú v Nepále milióny používateľov. Tí ich využívajú nielen na zábavu a komunikáciu, ale aj na podnikanie.
Ako informovala agentúra AFP, väčšina demonštrantov v Káthmandu boli príslušníci generácie Z, ktorí v rozhovoroch s novinármi zdôrazňovali, že zákaz sociálnych médií nie je jediným dôvodom protestného zhromaždenia. Uviedli, že „protestujú aj proti korupcii, ktorá bola v Nepále inštitucionalizovaná,“ ako aj proti „autoritárskemu postoju“ vlády.Čítajte aj Slovenka prepísala históriu v Himalájach: Nikola Čorbová sa stala prvou ženou, ktorá ovládla jeden z najbrutálnejších triatlonov sveta
AFP doplnila, že od piatka, keď začal zákaz neregistrovaných sociálnych médií platiť, sa na stále fungujúcej platforme TikTok šíria videá, v ktorých sa porovnávajú problémy bežných Nepálčanov so životným štýlom detí politikov chváliacich sa nákupmi luxusných tovarov a drahými dovolenkami.
Jedna z demonštrantiek v súvislosti s tým pre AFP vyslovila predpoklad, že nepálska vláda sa zrejme obáva, že aj v Nepále by sa mohli zrodiť občianske protikorupčné hnutia ako v zahraničí.
Nepál už aj v minulosti obmedzil prístup k populárnym online platformám. Vláda v júli zablokovala prístup k aplikácii na odosielanie správ Telegram – stalo sa tak s odvolaním sa na nárast online podvodov a prania špinavých peňazí. V auguste minulého roka zrušila deväťmesačný zákaz TikToku po tom, čo platforma súhlasila s dodržiavaním nepálskych predpisov a nariadení.Čítajte aj Naše farmy zháňajú ľudí po celom svete. Namiesto Slovákov sa na ťažkú prácu hlásia Ukrajinci či Nepálci