Server dodáva, že inštitút 21 Kutatóközpont nameral v prieskume osempercentný náskok TISZY pred Fideszom a inštitút Závecz päťpercentný. Medzi rozhodnými voličmi je však náskok TISZY ešte väčší a zmenou vlády si je istých už čoraz viac pozorovateľov.
História a osobnosť premiéra a predsedu Fideszu Viktora Orbána by však „opozičných optimistov“ mali viesť k opatrnosti, píše 444.hu, podľa ktorého Orbána už mnohokrát odpísali, avšak vždy sa mu podarilo pozviechať.
Orbán vyzval svoj pravicový tábor k mobilizácii v záujme „spoločného víťazstva“, napísal server magyarnemzet.hu, ktorý pripomenul, že ešte aj ľavicoví analytik Attila Tibor Nagy uznal, že Orbánov prejav by rozhodol v prípade volieb v prospech Fideszu, pretože predseda TISZY Péter Magyar nevyužil obrovskú príležitosť. Premiér totiž intelektuálne podľa neho predniesol podstatne lepší prejav.Čítajte viac Orbán na pikniku, ktorý netradične vysielali naživo: Rusko vyhrá vojnu na Ukrajine, tá bude následne rozdelená
Politológ Zoltán Somogyi podľa servera szeretlekmagyarorszag.hu podotkol, že Orbánov prejav jasne ukázal, že Magyara považuje za vážneho vyzývateľa.
Vlastným priaznivcom premiér v závere prejavu pohrozil, keď povedal: „Všetko musí byť podriadené spoločnému víťazstvu, odteraz by mal každý robiť všetko, čo je v jeho silách, pretože – poznáte ma, nie som človek, ktorý sa vyhráža a je hrubý – nič nebude zabudnuté, všetko bude zaznamená a všetko bude riešené!“ Zdá sa, že počet pracujúcich pre úspech Fideszu klesá, preto bolo potrebné zdvihnúť varovný prst, podčiarkol Somogyi.
Podujatie vládnej strany, ktoré bolo doposiaľ vždy neverejné a určené úzkemu kruhu pozvaných, tento rok netradične vysielali naživo na sociálnych sieťach. Kým k účastníkom Orbánovho prejavu nemali novinári žiadny prístup, Magyar odpovedal na otázky prítomných predstaviteľov tlače.Čítajte aj Strčte si sankcie do zadku, odkázal Orbánovi veliteľ, ktorý udrel na Družbu. Obvinil ho, že má ruky od ukrajinskej krvi
Agentúra Reuters z Orbánovho prejavu poukázala na vyjadrenie, že Maďari si môžu vybrať medzi presadzovaním nezávislej, suverénnej politiky alebo „nasledovaním politiky Bruselu“. Tá podľa slov premiéra nevyhnutne povedie k „chaosu a chudobe “. Orbán sa aktuálne snaží posilniť svoju pozíciu daňovými úľavami, potravinovými poukážkami pre dôchodcov a výhodnými úvermi pre mladých, podotkol Reuters, podľa ktorého je Orbán pri moci od roku 2010, avšak na budúci rok ho čakajú zrejme doposiaľ najťažšie voľby.
Podľa ukrajinskej tlačovej agentúry RBC Ukraine politika maďarského premiéra často uprednostňovala Rusko pred Kyjevom. Avšak Orbán v Kötcse vyhlásil, že Maďarsko nie je protiukrajinské. „Chceme budúcnosť pre Ukrajinu, pretože kolaps susednej krajiny nemôže byť ani v našom záujme,“ cituje RBC Ukraine slová predsedu maďarskej vlády, ktorý varoval, že naťahovanie vojny je stratégia prehry a že EÚ by mala uzatvárať bezpečnostné dohody s Moskvou, nie s Washingtonom.