Odvolací proces s Le Penovou za spreneveru fondov EÚ sa uskutoční začiatkom budúceho roka

Bývalí a súčasní členovia vedenia strany Národný front (FN – teraz Národné združenie – RN) vrátane Mariny Le Penovej boli uznaní za vinných z toho, že v rokoch 2004 – 2016 vytvorili „systém sprenevery“ peňazí vyplatených Európskou úniou a určených na platy asistentov europoslancov zvolených za FN. Le Penovej tím však z týchto peňazí financoval stranícke politické aktivity. Európsky parlament odhaduje, že mu takto vznikla škoda vo výške takmer sedem miliónov eur.Čítajte aj Piaty šéf vlády za dva roky? Macron asi stratí premiéra, ktorý musí šetriť podobne ako Fico
Samotná Le Penová bola odsúdená na štyri roky odňatia slobody – do väzenia však nejde: počas dvoch rokov bude jej trest podmienečný, ďalšie dva roky má mať elektronický náramok. Súd jej zároveň nariadil zaplatiť pokutu 100 000 eur a dal jej päťročný zákaz kandidovať do volenej funkcie.
Hoci si Le Penová ponecháva mandát poslankyne za obvod Pas-de-Calais, až do rozhodnutia odvolacieho súdu nemôže kandidovať v žiadnych voľbách počas obdobia piatich rokov: zákaz zahŕňa prezidentské voľby v roku 2027 i nasledujúce parlamentné voľby. Kandidovať na prezidentský úrad by mohla, ak by bol jej rozsudok odvolacím súdom zrušený alebo trest zmenený.Čítajte viac Francúzska opozícia hrozí vláde zvrhnutím pre plánované škrty v rozpočte. Otočila aj Le Penová