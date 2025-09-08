Pravda Správy Svet Sybiha v časoch napätia navštívi Maďarsko. Budapešť všetku vinu hádže na Kyjev, ponúka recept na zlepšenie vzťahov

Sybiha v časoch napätia navštívi Maďarsko. Budapešť všetku vinu hádže na Kyjev, ponúka recept na zlepšenie vzťahov

Za neustále zhoršovanie maďarsko-ukrajinských vzťahov jednoznačne nesie zodpovednosť Kyjev, avšak maďarská vláda je naďalej odhodlaná k dialógu. Preto tento týždeň pricestuje na návštevu Maďarska ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha. Podľa servera 24.hu to povedal v pondelok maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó.

08.09.2025 16:28
Andrij Sybiha Foto: ,
Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha
debata

Šéf maďarskej diplomacie podotkol, že nie Maďarsko odobralo práva Ukrajincom žijúcim v Maďarsku, ale Ukrajina neustále okliešťuje menšinové práva Maďarom žijúcim v Zakarpatskej oblasti.

Pobavený Zelenskyj pri maďarskej výčitke po útokoch na ropovod
Video

„Ako by sa dali zlepšiť vzťahy? Napríklad, tak, že by Ukrajinci vrátili všetky práva menšín, ktoré odobrali tamojším Maďarom. To závisí len od nich. Ak sa pod európskym tlakom podarilo obnoviť protikorupčný zákon za jedinú minútu, potom sa za rovnaký čas dajú obnoviť aj práva menšín,“ dodal Szijjártó.

Problém podľa neho je v tom, že zatiaľ čo Európska únia sa intenzívne zaujíma o korupciu v ukrajinskej štátnej správe, osud Maďarov žijúcich na Ukrajine ju vôbec nezaujíma.

Belgium EU Summit Čítajte viac Matematika diplomatickej vojny so špionážnym pozadím: 2 + 2 + 2 = 6. Ako sa môžu ešte viac zhoršiť vzťahy medzi Orbánom a Zelenským?
Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Maďarsko #Ukrajina #Péter Szijjártó #Andrij Sybiha